国企高管称应进一步发展国有经济

记者 朱球/韩碧如; 编译 王洋

路透北京11月9日电---中国国企的高管们周五表示,中国应当进一步发展国有经济,称国有企业对於保护国民经济安全至关重要,并且仍背负着计划经济遗留下来的一系列包袱.这回应了有关国企亟需改革的呼声.

近些年来,国有企业成为中国的改革派和西方国家政府的关注重点,他们认为国有企业占用了过多的优惠贷款和政策.在中国共产党第十八次全国代表大会召开之前,国企改革呼声已经增强.

批评者认为,若不进一步改革国有企业,中国经济增长将陷入停滞.他们呼吁给予民营企业平等的机会.民营部门为中国贡献了大部分的新增就业机会.

在周四的十八大会议发言中,即将卸任的中国国家主席胡锦涛表示,要加大对国有部门的投资,同时改善监管并推进公有制的多种实现形式.

国资委主任王勇周五表示,"国企改革的方向应该是更加市场化,不断增加活力、影响力."

在周五的会议上,国企高层强调了"国民经济安全"的重要性,纷纷提出进一步投资和海外扩张的计划.

胡锦涛在周四的会议上发表讲话时说:"要毫不动摇地巩固和发展公有制经济,推行公有制多种实现形式,完善各类国有资产管理体制,推动国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域."(完)

--译文审校 隋芬

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