国企改革须根除企业重组改制等领域中的腐败行为--人民日报

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京2月10日 - 中国人民日报周二发布评论称，国企发展进入爬坡迈坎阶段，亟待锐意改革释放活力。腐败行为存在于企业重组改制、投资并购和产权转让等诸多环节，这些环节恰恰是深化国企改革的重点领域。
报道指出，国企在产权明晰程度、委托代理关系和公司治理制度等方面还存在欠缺。深化改革与反腐倡廉应当同步推进，处理好市场与政府的关系，让领导干部与高管不该支配的资源回归社会、回归公众、回归市场，才能为国企发展奠定长久之基。
“国企改革发展与反腐倡廉看似分属两个范畴，实则紧密相连，要真正释放国企活力，就必须净化企业发展生态，杜绝以权谋私、权钱交易、利益输送等腐败现象。”报道称。
报道指出，现代企业需要解决委托代理关系问题，有一些企业的公司治理制度仍停留在形似阶段，离“协调运转、有效制衡”的要求相去甚远，很多腐败问题由此而生。
报道并称，啃噬国有资产的硕鼠之所以肆无忌惮，一个重要的原因是国有资产的产权管理还不够明晰。国有资产本为全民所有，但如果管理不善、监督缺失，很容易为经营者控制。国企反腐的治本之策，还在于深化改革，推动国有企业完善现代企业制度。
“强力反腐可以为国企改革保驾护航，深入推进国企改革也是根治腐败的制度保障。”报导称，反腐去顽疾，改革添活力，二者都是国企发展的福音。
据中国证券报周二报道，周一在吉林、广东和海南三地召开的地方两会中，均将国企改革作为2015年的重点工作内容。分析人士指出，地方政府基本准备就绪，通过改革将盘活超万亿的国企存量资产，上海、广东等经济发达地区，未来存在较大的改革空间及潜在投资机会。（完）
(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
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