今年首轮中央巡视组工作启动 进驻华能集团和国家电网等

路透北京2月28日 - 新华社周五晚间报导称，中央第七、第八、第九巡视组近日分别进驻华能集团、国家电网公司、中国船舶重工集团公司开展专项巡视工作。这标志着，今年中央首轮巡视工作已陆续展开。

报导指出，中央巡视组将在上述单位工作两个月，设专门值班电话、专门邮政信箱等，受理反映上述单位领导班子成员、下一级领导班子成员和重要岗位领导干部问题的来信来电来访，重点是关于党风廉政建设、执行中央八项规定精神、执行政治纪律和选拔任用干部方面的举报和反映。

经批准，中央巡视组将对中国核工业集团公司、中国核工业建设集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、国家开发投资公司、中国东方电气集团有限公司、中国电子科技集团公司等26家央企进行专项巡视，这也是今年中央首轮巡视。

这26家央企中还包括，中国电子信息产业集团有限公司、中国电力投资集团公司、国家核电技术有限公司、中国中化集团公司、中国五矿集团公司、中国华能集团公司、中国建筑工程总公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国船舶重工集团公司、中国远洋运输（集团）总公司、中国机械工业集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国大唐集团公司、中国国电集团公司、中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、宝钢集团有限公司、武汉钢铁（集团）公司。

中共十八大以来，中央巡视组已进行了五轮巡视，实现了对31个省区市和新疆生产建设兵团的全覆盖。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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