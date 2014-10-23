去年部分央企存经营风险 大宗融资贸易损失较大--国资委

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京10月23日 - 中国国务院国资委周四表示，部分中央企业在2013年存在经营风险，出现大宗融资性贸易损失较大，以及承建BT项目回款风险的问题。
新华社援引国资委公布的中央企业2013年度监督检查情况称，部分企业存在经营风险，有的存货和应收账款占用资金规模较大，有的开展钢材、煤炭等大宗融资性贸易业务造成较大损失。
国资委指出，部分企业保值增值压力较大：有的企业盈利主要依靠营业外收入或非经常性收益，盈利基础不稳固；个别企业出现整体亏损，少数企业未能实现国有资本保值。
在投资方面，国资委称，部分企业投资问题显现，包括：前期调研和论证不充分，投资收益低于预期或产生较大损失；以及未按规定公开招标，存在以邀标代替招标、未招标直接定标等情况；此外，有的境外投资项目因多种原因停建、缓建或搁浅，存在资产减值风险。
除了经营问题，在合规方面，此次检查发现，个别企业存在违反薪酬管理规定超标发放薪酬、福利或实施不规范的股权激励，以及所出资企业违规为自然人公司担保、拆借资金以及内外勾结低价转让国有股权等违纪违规问题。
国资委表示，对于2013年央企检查中的问题，已分门别类转送有关部门处理，并向企业印发监督检查情况通报、整改通知和《监事会提醒函》。外派监事会将在当期监督过程中持续跟踪企业整改情况。
此前，中国审计署称，要重点关注财政、金融、企业、投资和资源环境等领域，以及银行贷款发放、债券交易、国有股权转让、专项资金分配等环节，严厉打击职务犯罪，惩治权力运行中的贪腐行为。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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