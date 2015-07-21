中国财政部：1-6月国有企业利润同比下降0.1% 降幅继续收窄

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月21日 - 中国财政部周二公布，1-6月国有企业利润总额12,332.9亿元人民币，同比下降0.1%，国有企业利润降幅持续放缓。其中地方国有企业利润同比增长8.2%。
刊登在财政部的新闻稿称，1-6月，国有企业营业总收入217,689.8亿元，同比下降5.8%。1-6月，国有企业应交税金18719.1亿元，同比增长1.5%。
新闻稿称：“稳增长政策和改革措施效果进一步显现，全国国有及国有控股企业经济运行状况继续向好，主要指标呈现回暖迹象。”
今年上半年煤炭、钢铁行业扭亏为盈，有色行业继续亏损。其中煤炭行业实现利润6.2亿元,钢铁行业实现利润8.3亿元，有色行业亏损44.6亿元。交通、化工、电子和电力等行业实现利润同比增幅较大。
数据显示，1-6月国有企业利润降幅（-0.1%）比1-5月（-3.3%）收窄3.2个百分点，比1-2月、1-3月、1-4月分别收窄21.4、7.9和5.6个百分点。
6月末国有企业资产总额1,085,304.9亿元，同比增长11.6%；负债总额706,355.8亿元，同比增长11.2%；所有者权益合计 378,949.2亿元，同比增长12.4%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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