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中国财经 | 2015年 7月 21日 星期二 08:56 BJT

中国财政部：1-6月国有企业利润同比下降0.1% 降幅继续收窄

路透北京7月21日 - 中国财政部周二公布，1-6月国有企业利润总额12,332.9亿元人民币，同比下降0.1%，国有企业利润降幅持续放缓。其中地方国有企业利润同比增长8.2%。

刊登在财政部的新闻稿称，1-6月，国有企业营业总收入217,689.8亿元，同比下降5.8%。1-6月，国有企业应交税金18719.1亿元，同比增长1.5%。

新闻稿称：“稳增长政策和改革措施效果进一步显现，全国国有及国有控股企业经济运行状况继续向好，主要指标呈现回暖迹象。”

今年上半年煤炭、钢铁行业扭亏为盈，有色行业继续亏损。其中煤炭行业实现利润6.2亿元,钢铁行业实现利润8.3亿元，有色行业亏损44.6亿元。交通、化工、电子和电力等行业实现利润同比增幅较大。

数据显示，1-6月国有企业利润降幅（-0.1%）比1-5月（-3.3%）收窄3.2个百分点，比1-2月、1-3月、1-4月分别收窄21.4、7.9和5.6个百分点。

6月末国有企业资产总额1,085,304.9亿元，同比增长11.6%；负债总额706,355.8亿元，同比增长11.2%；所有者权益合计 378,949.2亿元，同比增长12.4%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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