中国企业500强揭晓 中石化、中石油和国家电网位居前三

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月22日 - 中国企业联合会、中国企业家协会周六发布2015中国企业500强榜单，中石化以2.89万亿元人民币的营业收入连续11年问鼎，中石油、国家电网、工商银行(601398.SS)、建设银行(601939.SS)、中国建筑、农业银行(601288.SS)、中国银行(601988.SS)、中国移动、上汽集团分列第二至第10位。
据新华社报导，2015中国企业500强营收总额达到59.5万亿元，相当于中国国内生产总值（GDP）63.4万亿元的93.5%；而2015美国企业500强营收总额相当于美国GDP的77.3%。相比较而言，中国企业500强在国民经济中的地位更加突出。
数据并显示，超千亿元的大企业群体继续扩容。营收超过1,000亿元的共有144家，包括中石化、中石油、国家电网、工商银行四家超过1万亿元的超级企业，其中2014年工行营收首次突破1万亿元。
上述144家企业包括66家中央国有企业、52家地方国有企业、26家民营企业，主要分布在金融(20家)、煤炭(13家)、钢铁(13家)、汽车(9家)、建筑(9家)、电力电网(7家)、石油(5家)、军工(5家)、房地产(3家)等传统领域，京东(JD.O)成为其中唯一互联网企业。
而2015中国企业500强中，共有五家互联网企业上榜，除京东外，还包括腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)、阿里巴巴集团(BABA.N)以及IT基础设施和解决方案供应商浪潮集团。
经济减速影响也在大企业相关数据中有所体现。今年中国企业500强入围门槛提高至236.1亿元，增幅仅7.5亿元为五年来最低；营收和资产总额增速明显下降，营收总额仅比上年500强营收总额增长4.94%，增幅为历年来最低，资产总额较上年增12%，增速为10年来最低。
从效益指标来看，2015中国企业500强中亏损企业有57家，比上年增加14家。煤炭、钢铁、有色等重化工领域受冲击最大，亏损企业中煤炭18家、钢铁11家、有色8家。此外，500强中营业收入和净利润负增长的分别有94家和169家，均较上年明显增加。
数据还显示，尽管民营企业在上榜数量上超过40%，但在营业收入、资产、利润、纳税、职工人数等指标上与国有企业仍有差距。（完）
(发稿 张喜良; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。