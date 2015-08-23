中国企业500强揭晓 中石化、中石油和国家电网位居前三

路透上海8月22日 - 中国企业联合会、中国企业家协会周六发布2015中国企业500强榜单，中石化以2.89万亿元人民币的营业收入连续11年问鼎，中石油、国家电网、工商银行(601398.SS)、建设银行(601939.SS)、中国建筑、农业银行(601288.SS)、中国银行(601988.SS)、中国移动、上汽集团分列第二至第10位。

据新华社报导，2015中国企业500强营收总额达到59.5万亿元，相当于中国国内生产总值（GDP）63.4万亿元的93.5%；而2015美国企业500强营收总额相当于美国GDP的77.3%。相比较而言，中国企业500强在国民经济中的地位更加突出。

数据并显示，超千亿元的大企业群体继续扩容。营收超过1,000亿元的共有144家，包括中石化、中石油、国家电网、工商银行四家超过1万亿元的超级企业，其中2014年工行营收首次突破1万亿元。

上述144家企业包括66家中央国有企业、52家地方国有企业、26家民营企业，主要分布在金融(20家)、煤炭(13家)、钢铁(13家)、汽车(9家)、建筑(9家)、电力电网(7家)、石油(5家)、军工(5家)、房地产(3家)等传统领域，京东(JD.O)成为其中唯一互联网企业。

而2015中国企业500强中，共有五家互联网企业上榜，除京东外，还包括腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)、阿里巴巴集团(BABA.N)以及IT基础设施和解决方案供应商浪潮集团。

经济减速影响也在大企业相关数据中有所体现。今年中国企业500强入围门槛提高至236.1亿元，增幅仅7.5亿元为五年来最低；营收和资产总额增速明显下降，营收总额仅比上年500强营收总额增长4.94%，增幅为历年来最低，资产总额较上年增12%，增速为10年来最低。

从效益指标来看，2015中国企业500强中亏损企业有57家，比上年增加14家。煤炭、钢铁、有色等重化工领域受冲击最大，亏损企业中煤炭18家、钢铁11家、有色8家。此外，500强中营业收入和净利润负增长的分别有94家和169家，均较上年明显增加。

数据还显示，尽管民营企业在上榜数量上超过40%，但在营业收入、资产、利润、纳税、职工人数等指标上与国有企业仍有差距。（完）

(发稿 张喜良; 审校 林高丽)

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