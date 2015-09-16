中国远洋及中海发展称控股股东筹划重大事项 料涉资产重组

路透上海9月16日 - 停牌超过一个月的中国两大航运公司--中国远洋(1919.HK)(601919.SS)和中海发展(1138.HK)(600026.SS)周三同时公告称，相关控股股东拟筹划涉及上市公司的重大事项，可能涉及资产重组。

中国远洋控股股东为中国远洋运输(集团)总公司，中海发展控股股东为中国海运(集团)总公司。两公司均称，鉴于相关事项仍在筹划和论证中，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

8月中远系、中海系旗下中国远洋、中远航运(600428.SS)、中海集运(601866.SS)、中海发展、中海科技(002401.SZ)等五家公司同时停牌。中国证券报周三报导，据悉，上述两大航运央企已联合组建集团层面的改革领导小组，将在三个月内制定出初步改革方案。

报导指出，按目前运力统计，若中远、中海集团整合，其船队总运力将超过现居世界前两位的日本商船三井和日本邮船，跃居世界第一，集装箱船队运力排名第四，码头吞吐量在全球码头运营商中排名第一。

中国远洋自8月10日起停牌，停牌前A股收报11.63元人民币；中海发展亦同日停牌，停牌前A股收报11.08元。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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