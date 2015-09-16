中国远洋及中海发展称控股股东筹划重大事项 料涉资产重组

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月16日 - 停牌超过一个月的中国两大航运公司--中国远洋(1919.HK)(601919.SS)和中海发展(1138.HK)(600026.SS)周三同时公告称，相关控股股东拟筹划涉及上市公司的重大事项，可能涉及资产重组。
中国远洋控股股东为中国远洋运输(集团)总公司，中海发展控股股东为中国海运(集团)总公司。两公司均称，鉴于相关事项仍在筹划和论证中，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
8月中远系、中海系旗下中国远洋、中远航运(600428.SS)、中海集运(601866.SS)、中海发展、中海科技(002401.SZ)等五家公司同时停牌。中国证券报周三报导，据悉，上述两大航运央企已联合组建集团层面的改革领导小组，将在三个月内制定出初步改革方案。
报导指出，按目前运力统计，若中远、中海集团整合，其船队总运力将超过现居世界前两位的日本商船三井和日本邮船，跃居世界第一，集装箱船队运力排名第四，码头吞吐量在全球码头运营商中排名第一。
中国远洋自8月10日起停牌，停牌前A股收报11.63元人民币；中海发展亦同日停牌，停牌前A股收报11.08元。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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