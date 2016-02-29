大型国有科技型企业股权激励总额不超过其总股本5%--中国财政部

路透北京2月29日 - 中国财政部周一表示，国有科技型企业可实施股权和分红激励，大型国有科技型企业股权激励总额不超过其总股本5%，中型不超过10%，企业不能因实施股权激励而改变国有控股地位。

财政部网站发布的“关于国有科技型企业股权和分红激励暂行办法”并指出，小、微型企业股权激励总额不超过总股本30%，且单个激励对象获得的激励股权不得超过企业总股本的3%。

办法强调，企业成立不满三年的，不得采取股权奖励和岗位分红的激励方式；大、中型企业不得采取股权期权的激励方式。

国有科技型企业是指中国境内具有公司法人资格的国有及国有控股未上市科技企业（含全国中小企业股份转让系统挂牌的国有企业），具体包括三类：转制院所企业、国家认定的高新技术企业，高等院校和科研院所投资的科技企业，以及国家和省级认定的科技服务机构。

办法明确，实施股权和分红激励的国有科技型企业应同时满足三个条件：第一，建立规范的内部财务管理制度和员工绩效考核评价制度，且激励方案制定近三年没有因财务、税收等违法违规行为受到行政、刑事处罚。

第二，前两类企业近三年研发费用占当年企业营业收入均在3%以上，激励方案制定的上一年度企业研发人员占职工总数10%以上；第三，第三类企业近三年科技服务性收入不低于当年企业营业收入的60%。（完）

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