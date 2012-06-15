1-5月国企利润同比降10.4%--财政部

格力电器预计其与银隆新能源的合作将带来162亿元营收增量
路透上海2月24日 - 在与银隆新能源签署合作协议后，中国家电大厂--格力电器周四晚公告进一步披露合作细节，预计今年双方合作交易完成后，将给格力电器带来162.4亿元人民币营收增长。
路透北京6月15日电---中国中国财政部周五公布,1-5月国有企业累计实现利润总额8,301.3亿元人民币,同比下降10.4%.该指标已连续四个月呈现下降趋势.
数据显示,国企利润5月比4月环比下降11.8%.
刊登在财政部网站的新闻稿称,1-5月中央企业累计实现利润总额5,807.3亿元,同比下降7.8%,5月比4月环比下降16.3%.地方国有企业累计实现利润总额2,494亿元,同比下降16.1%,5月比4月环比下降1.9%.
分行业看,1-5月,实现利润同比增幅较大的行业为烟草行业、汽车行业、商贸行业、邮电通讯等
而有色行业、化工行业、建材行业、机械行业、石化行业等实现利润同比降幅较大.
财政部并称,国有企业1-5月累计实现营业总收入16,1943.2亿元,同比增长11.3%,5月比4月环比增长3.7%.(完)
更多细节,请点选财政部网站(here)
--发稿 张胜男; 审校 曾祥进
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