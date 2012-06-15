1-5月国企利润同比降10.4%--财政部

格力电器预计其与银隆新能源的合作将带来162亿元营收增量

路透上海2月24日 - 在与银隆新能源签署合作协议后，中国家电大厂--格力电器周四晚公告进一步披露合作细节，预计今年双方合作交易完成后，将给格力电器带来162.4亿元人民币营收增长。