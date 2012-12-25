国资委将推进央企整体上市--报载

路透上海12月25日 - 中国国资委主任王勇表示,明年国资委将进一步树立央企主业,推进有条件的企业整体上市,利用好境内外股票市场、产权市场和债券市场盘活存量,更多地引入民间资本和外资参与企业改制重组.

中国证券报周二援引王勇称,结构调整是明年工作的重中之重.要进一步树立央企主业,明确不同领域不同特点的布局结构调整思路.明确加强和调整重点,通过兼并重组整合一批产能,通过关停并转淘汰一批落后产能,通过加快"走出去"转移一批产能.

最新数据显示,2012年1-11月,中央企业实现营业收入20.1万亿元人民币,同比增长8.9%;实现利润总额1.1万亿元,与去年同期基本持平.

王勇指出,在联合重组方面,鼓励企业以合资、合作、产权流转和股权置换等多种形式,沿产业链、价值链调整重组.国资委还将推动国有资本向重点行业和领域集中、向优势企业集中、向主业集中,严格按照主业控制投资方向.通过市场化方式退出、并入产业相关优势企业或交由资产经营公司整合等方式,加快剥离非主业、非核心、不具竞争优势的企业或业务.

他并透露,在产业升级方面,国资委拟推进钢铁、有色金属、建材等制造企业加快升级,淘汰落后产能.推进航空航运、商贸物流、旅游文化等服务企业加快向现代服务业转型.在新能源、新一代信息技术、新能源汽车等具备一定基础和优势板块的产业,加快向产业链、价值链高端发展.

国资委数据显示,今年以来,中央企业股份制改革进一步深化,共有8家控股公司在境内外上市,17家控股上市公司实施增发或配股,4家企业主营业务整体改制上市工作顺利推进,董事会试点企业扩大到51家.

今年来中国不断加大力度推动民间投资.国资委5月份发布14条意见,鼓励民间投资参与国有企业改制重组,双方可设立股权投资基金,共同投资战略性新兴产业,开展境外投资.

而中国央企海外并购亦有导向性意见.中国财政部9月称,2013年中央国有资本经营预算编制重点将包括支持央企收购兼并能够实质控制、具有较好经济效益、国家急需的境外战略资源,以及拥有关键核心技术且对促进本企业技术创新具有推动作用的境外企业.

(发稿 刘昕; 审校 曾祥进)

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