中国国务院批准中国外运长航集团整体并入招商局集团

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月29日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周二表示，经国务院批准，中国外运长航集团有限公司整体并入招商局集团有限公司，成为其全资子企业。
国资委网站新闻稿并称，中国外运长航集团不再作为国资委直接监管企业。
招商局集团是中国驻港大型企业集团。截至2014年底，招商局集团总资产6,241.58亿元人民币，管理总资产5.35万亿元，净资产2,614.77亿元。按国资委信息，2014年集团利润总额在各央企中排名第10位。目前招商局业务主要集中于交通(港口、公路、能源运输及物流、修船及海洋工程)、金融(银行、证券、基金、保险)、房地产等三大核心产业。
中国外运长航集团有限公司则由中国对外贸易运输（集团）总公司与中国长江航运（集团）总公司于2009年3月重组成立，总部设在北京。
国务院此前发布的国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将推动国有企业同市场经济深入融合。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。