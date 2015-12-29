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中国财经 | 2015年 12月 29日 星期二 17:05 BJT

中国国务院批准中国外运长航集团整体并入招商局集团

路透北京12月29日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周二表示，经国务院批准，中国外运长航集团有限公司整体并入招商局集团有限公司，成为其全资子企业。

国资委网站新闻稿并称，中国外运长航集团不再作为国资委直接监管企业。

招商局集团是中国驻港大型企业集团。截至2014年底，招商局集团总资产6,241.58亿元人民币，管理总资产5.35万亿元，净资产2,614.77亿元。按国资委信息，2014年集团利润总额在各央企中排名第10位。目前招商局业务主要集中于交通(港口、公路、能源运输及物流、修船及海洋工程)、金融(银行、证券、基金、保险)、房地产等三大核心产业。

中国外运长航集团有限公司则由中国对外贸易运输（集团）总公司与中国长江航运（集团）总公司于2009年3月重组成立，总部设在北京。

国务院此前发布的国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将推动国有企业同市场经济深入融合。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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