中国二重和国机集团联合重组 央企数减至115家--国资委

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京7月18日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周四称，经批准中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司实施联合重组，重组后的新集团沿用“中国机械工业集团有限公司”名称。至此，国务院国资委履行出资人职责的中央企业数量减至115家。
新华社援引国资委消息称，重组后，中国二重将不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。
中国第二重型机械集团始建于1958年，主要研发中心和生产基地在四川成都、德阳和江苏镇江；截至2012年底，集团资产总额252.6亿元人民币，在册职工超过13,000人。
中国机械工业集团成立于1997年，拥有近50家全资及控股公司、9家上市公司、140多家海外服务机构，全球员工近10万人，主业为机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务。2012年国机集团营业收入2,134亿元，在2013年《财富》世界500强企业中位列第326位。(完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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