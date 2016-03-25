中国国企前两月利润降幅扩大 地方国企降幅逾四成

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月25日 - 中国财政部周五公布数据显示，今年前两月国有企业运行压力不减，利润同比继续下滑且扭转此前跌幅缩窄之势，地方国企利润降幅尤为明显，超过40%。
刊登在财政部网站上的新闻稿指出，石油、煤炭、钢铁和有色等行业亏损，全国国有及国有控股企业经济运行依然面临较大下行压力，收入、利润同比继续下降。
数据显示，1-2月，国有企业利润总额2,226.1亿元，同比下降14.2%，高于去年6.7%的降幅。其中，中央企业1,942.6亿元，同比下降8.2%；地方国有企业283.5亿元，同比下降40.9%，而去年降幅为9.1%。
同期，国有企业营业总收入62,415.5亿元，同比下降5.8%。其中，中央企业39,039.7亿元，同比下降7.8%；地方国有企业23,375.8亿元，同比下降2.2%。
营业成本方面，国有企业营业总成本61,209亿元，同比下降5.2%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长5.5%、增长4.9%和下降1.7%。其中地方国企成本同比仅下降0.9%。 1-2月，医药、机械等行业实现利润同比增幅较大，石化由上年同期亏损转为盈利。电子、烟草等行业实现利润同比降幅较大。石油、煤炭、钢铁和有色等行业亏损。(完)
更多细节，请点选财政部网站：
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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