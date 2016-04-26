中国国企1-3月利润同比降幅缩窄 石油医疗等行业利润增幅较大

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月26日 - 中国财政部周二公布数据显示，1-3月国有企业利润总额4,323亿元人民币，同比下降13.8%，降幅较1-2月收窄0.4个百分点。
财政部网站刊登新闻稿指出，今年前三个月石化、医药等行业利润同比增幅较大，建材、电子和烟草等行业利润同比降幅较大，石油、煤炭、钢铁和有色等行业继续亏损。
财政部数据显示，1-3月中央企业实现利润3,398.8亿元，同比下降13.2%；地方国有企业924.2亿元，同比下降15.8%。
期内，国有企业营业总收入99,492.5亿元，同比下降3%。其中，中央企业61,410.5亿元，同比下降4.6%；地方国有企业38,082亿元，同比下降0.1%。
1-3月国有企业营业总成本96,991.3亿元，同比下降3%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6%、增长4.3%和下降1%。
截至3月末，国有企业资产总额1,225,155.1亿元，同比增长15.6%；负债总额812,024.2亿元，同比增长18.1%。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。