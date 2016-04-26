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中国财经 | 2016年 4月 26日 星期二 11:36 BJT

中国国企1-3月利润同比降幅缩窄 石油医疗等行业利润增幅较大

路透北京4月26日 - 中国财政部周二公布数据显示，1-3月国有企业利润总额4,323亿元人民币，同比下降13.8%，降幅较1-2月收窄0.4个百分点。

财政部网站刊登新闻稿指出，今年前三个月石化、医药等行业利润同比增幅较大，建材、电子和烟草等行业利润同比降幅较大，石油、煤炭、钢铁和有色等行业继续亏损。

财政部数据显示，1-3月中央企业实现利润3,398.8亿元，同比下降13.2%；地方国有企业924.2亿元，同比下降15.8%。

期内，国有企业营业总收入99,492.5亿元，同比下降3%。其中，中央企业61,410.5亿元，同比下降4.6%；地方国有企业38,082亿元，同比下降0.1%。

1-3月国有企业营业总成本96,991.3亿元，同比下降3%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6%、增长4.3%和下降1%。

截至3月末，国有企业资产总额1,225,155.1亿元，同比增长15.6%；负债总额812,024.2亿元，同比增长18.1%。（完）

更多细节，请点选财政部网站 here

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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