1-4月国企实现利润连续三个月同比下降--财政部

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京5月17日电---中国财政部周四公布,1-4月国有企业累计实现利润总额6,690.1亿元人民币,同比下降8.6%.该指标已连续三个月呈现同比下降趋势.
数据显示,当前经济状况仍不容乐观,4月国企实现利润较3月环比下降0.5%.
刊登在财政部网站的新闻稿称,同期中央企业累计实现利润总额4,740.8亿元,同比下降6.2%,亦较3月环比下降2.9%.地方国有企业累计实现利润总额1,949.3亿元,同比下降13.9%,但环比略增.
中国公布的4月宏观数据显示经济下行尚未见底,二季度经济增速料"破八.在本周央行于年内二次下调存款准备金率後,降息呼声也渐高涨.
分行业看,1-4月实现利润同比增幅较大的行业为烟草行业、汽车行业、商贸行业、邮电通信等;实现利润同比降幅较大的行业为交通行业、化工行业、建材行业、有色行业等.
财政部并称,国有企业今年前4个月累计实现营业总收入127,160.1亿元,同比增长12.4%,但比3月环比下降5.6%.(完)
更多细节,请点选财政部网站(here)
--发稿 苏丹; 审校 杨淑祯
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