国企1-9月利润同比降幅收窄至11.4%--财政部

中国商务部长称今年外贸形势依然严峻复杂 外资撤离中国潮说法有失偏颇（更新版）
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透北京10月18日电---中国经济出现更多企稳回升的迹象.财政部周四最新数据显示,1-9月国有企业累计实现利润同比下降11.4%,降幅较1-8月的12.8%进一步收窄.
而且,从9月单月来看,利润环比增幅2.8%,高於8月时的微增1.1%,较7月时环比下降11.6%更是大有改观.
财政部网站刊登新闻稿显示,1-9月,国有企业累计实现利润总额1.55万亿元人民币,实现净利润为1.14万亿元.
期内,国有企业累计实现营业总收入30.3万亿元,同比增长9.5%,单独9月环比增长8%.而8月时环比增幅仅有0.8%.
分行业来看,实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、烟草行业、汽车行业、邮电通信行业等;实现利润同比降幅较大的行业为化工行业、有色行业、交通行业、建材行业、机械行业等.
稍早,中国国家统计局公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和路透调查中值相符,并创三年半来新低;环比则增长2.2%,高於二季度的2%.前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%..(完)
欲了解更多详情,请点选中国财政部网站(here)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
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