中国国企1-11月利润降幅略收窄但下行压力仍大 地方国企连四月下降

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月25日 - 中国财政部周五公布数据显示，1-11月国有企业利润同比降幅略有收窄，为下半年以来首次；但地方国企利润连续四个月呈现同比下降，且降幅逐渐加大，表明下行压力依然较大。
财政部网站刊登新闻稿并称，1-11月交通、化工和电力等行业实现利润同比增幅较大，石油、石化和建材等行业实现利润同比降幅较大，但钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。
财政部数据显示，1-11月国有企业利润总额20,424.7亿元人民币，同比下降9.5%，较1-10月降幅缩窄0.3个百分点，为下半年以来首次出现。
其中，中央企业实现利润14,650.6亿元，同比下降10.4%，1-10月为下降11.3%；地方国有企业实现利润5,774.1亿元，同比下降7.3%，降幅较1-10月下降6%进一步扩大，且为连续四个月出现同比下降。
同期，国有企业营业总收入406,631.6亿元，同比下降6.1%，降幅较1-10月收窄0.2个百分点。其中，中央企业营收244,227.2亿元，同比降幅缩小0.2个百分点至8%；地方国有企业162,404.4亿元，同比下降2.9%，较1-10月扩大0.4个百分点。
财政部并公布，11月末，国有企业资产总额1,178,576.7亿元，同比增长16.3%；负债总额783,089.2亿元，同比增长18.2%。
其中，中央企业资产和负债同比分别增长19.3%和23%，地方国企资产和负债同比增长13%和12.8%。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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