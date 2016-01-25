去年中国国企利润降幅续收窄但下行压力仍大 煤炭扭亏钢铁有色续亏

路透北京1月25日 - 中国财政部周一公布数据显示，2015年全年，国有企业经济运行稳中向好，部分指标出现回暖迹象，但下行压力依然较大，全年国有企业利润同比降幅继续收窄，地方国企则连五月下降。

刊登在财政部网站上的新闻稿指出，去年煤炭行业扭亏，钢铁有色行业则继续亏损。全年国有企业利润总额23,027.5亿元人民币，同比下降6.7%，降幅比1-11月收窄2.8个百分点，比1-10月的降幅收窄3.1个百分点。同期地方国有企业应交税金同比增幅由负转正。

其中，1-12月中央企业实现利润16,148.9亿元，同比下降5.6%，降幅较1-11月缩窄4.8个百分点。地方国有企业实现利润6,878.6亿元，同比降幅扩大1.8个百分点至9.1%，且为连续五个月出现同比下降。

同期国有企业营业总收入454,704.1亿元，同比下降5.4%。降幅较1-11月收窄0.7个百分点。其中，中央企业营收271,694亿元，同比降幅缩窄0.5个百分点至7.5%；地方国有企业183,010.1亿元，同比降幅收窄0.6个百分点至2.3%。

截止2015年12月末，国有企业资产总额1,192,048.8亿元，同比增长16.4%；负债总额790,670.6亿元，同比增长18.5%。其中中央企业资产总额同比增长19.9%；负债总额同比增长23.8%。

主要行业盈利情况方面，1-12月，交通、化工和机械等行业实现利润同比增幅较大；煤炭、石油、建材和石化等行业实现利润同比降幅较大；钢铁和有色行业继续亏损。（完）

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