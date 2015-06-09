中国官媒称国企改革要改自身问题 融合公有制与市场经济

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京6月9日 - 人民日报周二发表时评文章称，国企改革不能“为改而改”，国企改革的目的，是要解决公有制与市场经济相融合问题，改革一定要朝着国企自身的问题去，而不能盲目迎合片面的情绪。
文章称，国企薪酬制度存在的问题，科学、规范、有弹性、敢晒在阳光下的薪酬评价体系，才是改革真目标。其实不只是薪酬改革，包括混合所有制改革、企业兼并与重组等，国企改革各地区各时段侧重也许有所不同。
“要把国有企业做强做优做大，不断增强国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力。成绩不容抹杀，问题不应回避。秉持这一基本态度，不断深化改革，'共和国长子'定会浴火重生，更好推动经济发展。"文章称。
近日，中央全面深化改革领导小组召开第十三次会议，再次聚焦国企改革。会议审议通过《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》，对这一改革有着原则性、方向性的意义。
之前不久，国企改革也已再行一步。国资委为国企薪酬制度改革的深入划定“红线”，要求中央企业严格落实工资总额和效益挂钩机制，企业工资总额增幅不得超过效益增幅，“效益下降的企业工资总额必须下降”。
文章指出，两条新闻结合起来看，一个明确的感觉是：国企薪酬改革绝非简单的一降了之，而是要从国企改革的全局中去把握、从推动国企治理转型的高度上去理解。 大凡企业，都要有一切成本皆可控的理念。国企薪酬成本，自然也不例外。近年来，有的国企“天价招待费”，比利润涨得还快；有的国企高管“天价年薪”，与亏损对比鲜明。
国企薪酬必须反映经营状况，边亏边涨，甚至越亏越涨的现象，必须及时叫停。同时也要看到，有个别地方存在跑偏现象。比如，一刀切地降薪，不分众寡一砍到底，连干部职工正常的工资福利都砍掉不少。
还有的企业把降薪指标乱摊派，层层加码，不管不同公司、不同部门的具体情况，上下一般齐，左右一样高。这同样是歪嘴和尚念经，唱跑了调。 文章指出，工资薪酬是一个很复杂的领域，总的一条公有制企业中既然基本消除了劳资对立，便应当坚持“以按劳分配为主体”，多劳多得，少劳少得，不劳不得。
有的国企躺在垄断温床上打呼噜，靠超额利润过舒服日子，收入就不该那么高；而有的国企市场化程度很高，面临的竞争日趋激烈，就该以市场标准来量体裁衣；还有的基层岗位艰苦异常，如山区电网的“蜘蛛侠”，也该适度倾斜。否则，国企人才流失、竞争力下降，是谁都不愿见到的后果。 文章指出，薪酬改革不能“为改而改”，而需要实事求是地摸清底数，有针对性地制定改革方案。一方面，薪酬首先反映劳动所得，“一分辛苦一分财”。
另一方面也要形成有效激励机制，比如科学的绩效考核，适当的员工持股，以及合理的内部差距等。这样才能真正避免苦乐不均，避免“就是两年不发也够吃够喝”与“临时工同工不同酬”并存的现实尴尬。 “问题是时代的声音。改革一定要朝着国企自身的问题去，而不能盲目迎合片面的情绪。”文章称。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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