中国官媒称国企改革要改自身问题 融合公有制与市场经济

路透北京6月9日 - 人民日报周二发表时评文章称，国企改革不能“为改而改”，国企改革的目的，是要解决公有制与市场经济相融合问题，改革一定要朝着国企自身的问题去，而不能盲目迎合片面的情绪。

文章称，国企薪酬制度存在的问题，科学、规范、有弹性、敢晒在阳光下的薪酬评价体系，才是改革真目标。其实不只是薪酬改革，包括混合所有制改革、企业兼并与重组等，国企改革各地区各时段侧重也许有所不同。

“要把国有企业做强做优做大，不断增强国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力。成绩不容抹杀，问题不应回避。秉持这一基本态度，不断深化改革，'共和国长子'定会浴火重生，更好推动经济发展。"文章称。

近日，中央全面深化改革领导小组召开第十三次会议，再次聚焦国企改革。会议审议通过《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》，对这一改革有着原则性、方向性的意义。

之前不久，国企改革也已再行一步。国资委为国企薪酬制度改革的深入划定“红线”，要求中央企业严格落实工资总额和效益挂钩机制，企业工资总额增幅不得超过效益增幅，“效益下降的企业工资总额必须下降”。

文章指出，两条新闻结合起来看，一个明确的感觉是：国企薪酬改革绝非简单的一降了之，而是要从国企改革的全局中去把握、从推动国企治理转型的高度上去理解。 大凡企业，都要有一切成本皆可控的理念。国企薪酬成本，自然也不例外。近年来，有的国企“天价招待费”，比利润涨得还快；有的国企高管“天价年薪”，与亏损对比鲜明。

国企薪酬必须反映经营状况，边亏边涨，甚至越亏越涨的现象，必须及时叫停。同时也要看到，有个别地方存在跑偏现象。比如，一刀切地降薪，不分众寡一砍到底，连干部职工正常的工资福利都砍掉不少。

还有的企业把降薪指标乱摊派，层层加码，不管不同公司、不同部门的具体情况，上下一般齐，左右一样高。这同样是歪嘴和尚念经，唱跑了调。 文章指出，工资薪酬是一个很复杂的领域，总的一条公有制企业中既然基本消除了劳资对立，便应当坚持“以按劳分配为主体”，多劳多得，少劳少得，不劳不得。

有的国企躺在垄断温床上打呼噜，靠超额利润过舒服日子，收入就不该那么高；而有的国企市场化程度很高，面临的竞争日趋激烈，就该以市场标准来量体裁衣；还有的基层岗位艰苦异常，如山区电网的“蜘蛛侠”，也该适度倾斜。否则，国企人才流失、竞争力下降，是谁都不愿见到的后果。 文章指出，薪酬改革不能“为改而改”，而需要实事求是地摸清底数，有针对性地制定改革方案。一方面，薪酬首先反映劳动所得，“一分辛苦一分财”。

另一方面也要形成有效激励机制，比如科学的绩效考核，适当的员工持股，以及合理的内部差距等。这样才能真正避免苦乐不均，避免“就是两年不发也够吃够喝”与“临时工同工不同酬”并存的现实尴尬。 “问题是时代的声音。改革一定要朝着国企自身的问题去，而不能盲目迎合片面的情绪。”文章称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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