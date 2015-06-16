继续简政放权深化国企改革 塑造中国制造新优势--李克强

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月16日 - 中国国务院总理李克强周一强调，要继续推进简政放权，深化国有企业改革，塑造中国制造的新优势。
新华社援引他在工信部考察时讲话并称，实施“中国制造2025”更要在技术含量高的重大装备等先进制造领域勇于争先，要打造创新驱动新优势，推动更多企业由产品代工向品牌塑造跃升。
“塑造中国制造的新优势，必须释放改革红利，”李克强表示，要继续推进简政放权、放管结合，为新技术和新产业加快成长打开更大空间，还要深化国企改革，推动企业创新发展思路和运营方式，提升综合竞争力。
他指出，要打造智能发展新优势，抓住互联网跨界融合机遇，促进大数据、云计算、物联网和3D打印技术、个性化定制等在制造业全产业链集成运用，推动制造模式变革。
此外，还要打造质量成本新优势，提高核心基础零部件的质量性能和关键基础材料的制备水平；要打造绿色制造新优势，推动传统制造业绿色改造，大力发展节能环保产业。
同日李克强在中国核电工程有限公司考察时表示，中国需要发展包括核电在内的绿色清洁能源，要积极开展国际产能合作，与相关国家优势互补，共同开拓第三方市场。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。