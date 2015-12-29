商业类国企加大股份制改革 公益类引入市场机制--中国国资委

路透北京12月29日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会联合多部委近日印发有关国企分类的指导意见，将国有企业分为商业类和公益类，同时明确两类国企功能，以分类推进改革、促进发展和实施监管，其中商业类将加大股份制改革，公益类则引入市场机制。

国资委网站周二刊登的《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》是国企改革一系列配套文件之一。意见明确，商业类国企以增强国有经济活力、放大国有资本功能、实现国有资产保值增值为主要目标，按照市场化要求实行商业化运作，实现优胜劣汰、有序进退。

而公益类国企以保障民生、服务社会、提供公共产品和服务为主要目标，必要的产品或服务价格可以由政府调控；要积极引入市场机制，不断提高公共服务效率和能力。

国资委负责人表示，根据不同类型企业特点有针对性推进改革，是国有企业功能界定与分类的重要目的。

对商业类国有企业而言，要按照市场决定资源配置的要求，加大公司制股份制改革力度，加快完善现代企业制度，成为充满生机活力的市场主体。

具体来说又分成三类：一是主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业。这类企业原则上都要实行公司制股份制改革，积极引入其他资本实现股权多元化，国有资本可以绝对控股、相对控股或参股，加大改制上市力度，着力推进整体上市。

二是主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域、主要承担重大专项任务的商业类国有企业。这类企业要保持国有资本控股地位，支持非国有资本参股。

三是处于自然垄断行业的商业类国有企业。这类企业要以“政企分开、政资分开、特许经营、政府监管”为原则积极推进改革，根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务，促进公共资源配置市场化。

对公益类国有企业而言，可以采取国有独资形式，具备条件的也可以推行投资主体多元化，还可以通过购买服务、特许经营、委托代理等方式，鼓励非国有企业参与经营。

在定责考核方面，对商业类国有企业，要根据企业功能定位、发展目标和责任使命，兼顾行业特点和企业经营性质，明确不同企业的经济效益和社会效益指标要求，制定差异化考核标准。

对公益类国有企业，重点考核成本控制、产品质量、服务水平、营运效率和保障能力，根据企业不同特点有区别地考核经营业绩和国有资产保值增值情况，考核中要引入社会评价。

据新华社报导，自今年9月国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》以来，截至12月29日，已有关于混合所有制、国有资本管理体制等10个配套文件陆续出台，另有九个文件即将出台。

国务院此前发布的国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。（完）