风帆股份拟注入144亿动力资产 中船重工资产整合开启

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月1日 - 中国蓄电池业务上市公司－－风帆股份(600482.SS) 周二公告，公司将通过发行股份、支付现金等方式购买控股股东中船重工集团旗下相关动力资产144亿元人民币，同时还将募集配套资金138.75亿元，用于支付购买资产及相关投资。
本次交易完成后，风帆股份将从中船重工电池业务唯一资本运作平台，增加包括民用核动力等在内的七大动力业务，实现转型升级，中船重工作为造修船大型国企，资产整合模块化也将进一步清晰。
中船重工还有旗下还有造修船类上市公司中国重工(601989.SS)，此前中船重工在国企整合背景下，相关资产的整合及军工资产的证券化被市场高度预期，此次交易则令中船重工动力业务相关资产整合进一步清晰。
本次交易由三部分组成，包括发行股份购买资产，支付现金购买资产以及募集配套资金。
具体而言，风帆股份将向控股股东等交易对方发行合计77,211.48万股股份购买相关动力业务资产，资产预估值为1,387,490.27万元。
同时支付54,340.61万元购买火炬能源100%股权；另外公司拟以不低于25.9元/股发行不超过5.36亿股，募集配套资金不超过1,387,490.27万元，用于现金支付相关资产及投资业务。
公司同时公告，交易完成后上市公司与中船重工存在同业竞争的领域，风帆股份也有相关收购计划，逐步消除同业竞争。
风帆股份今日将复牌，停牌前收市价为42.46元／股，此前一个月累计上涨超过75%。
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(发稿 吴芳 审校 黄凯)
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