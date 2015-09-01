风帆股份拟注入144亿动力资产 中船重工资产整合开启

路透上海9月1日 - 中国蓄电池业务上市公司－－风帆股份(600482.SS) 周二公告，公司将通过发行股份、支付现金等方式购买控股股东中船重工集团旗下相关动力资产144亿元人民币，同时还将募集配套资金138.75亿元，用于支付购买资产及相关投资。

本次交易完成后，风帆股份将从中船重工电池业务唯一资本运作平台，增加包括民用核动力等在内的七大动力业务，实现转型升级，中船重工作为造修船大型国企，资产整合模块化也将进一步清晰。

中船重工还有旗下还有造修船类上市公司中国重工(601989.SS)，此前中船重工在国企整合背景下，相关资产的整合及军工资产的证券化被市场高度预期，此次交易则令中船重工动力业务相关资产整合进一步清晰。

本次交易由三部分组成，包括发行股份购买资产，支付现金购买资产以及募集配套资金。

具体而言，风帆股份将向控股股东等交易对方发行合计77,211.48万股股份购买相关动力业务资产，资产预估值为1,387,490.27万元。

同时支付54,340.61万元购买火炬能源100%股权；另外公司拟以不低于25.9元/股发行不超过5.36亿股，募集配套资金不超过1,387,490.27万元，用于现金支付相关资产及投资业务。

公司同时公告，交易完成后上市公司与中船重工存在同业竞争的领域，风帆股份也有相关收购计划，逐步消除同业竞争。

风帆股份今日将复牌，停牌前收市价为42.46元／股，此前一个月累计上涨超过75%。

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(发稿 吴芳 审校 黄凯)

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