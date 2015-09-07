中国深化国企改革方案获批，强调分类推进及资本监管--消息（更新版）

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路透北京9月7日 - 消息人士周一对路透表示，中国将于近期公布深化国企改革的指导意见称，发挥国有经济主导作用，分类推进国企改革，监管对象以资本为主，至2020年国企改革重要领域和关键环节须取得决定性成果。

一位接近国资委的消息人士称，获批的方案应该会很快发布，相关部门也正在策划文件发布的相关宣传方案。但路透尚未获得国资委的官方评论。

另一位消息人士引述文件称，推进改革的国企类型分为商业类和公益类。主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企，原则上都要实行公司制股份制改革，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实行股权多元化，国有资本可以绝对控股、相对控股，也可以参股，并着力推进整体上市。

这些企业的考核重点在于经营业绩指标、国有资产保值增值和市场竞争能力。

另外一类主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域、主要承担重大专项任务的商业类国有企业，要保持国有资本控股地位，支持非国有资本参股。

对自然垄断行业，实行以政企分开，政资分开，特许经营，政府监管为主要内容的改革，根据不同行业特点实行网运分开，放开竞争性业务。

对需要实行国有全资的企业，也要积极引入其他国有资本实行股权多元化；对特殊业务和竞争性业务实行业务板块有效分离，独立运作，独立核算。

至于公益类国有企业改革，文件显示，可以采取国有独资形式，具备条件的也可以推行投资主体多元化，还可以通过购买服务、特许经营、委托代理等方式，鼓励非国有企业参与经营。

**监管机构从管企业转向管资本**

消息人士援引文件称，国有资产监管机构要准确把握依法履行出资人职责的定位，实现以管企业为主向以管资本为主的转变。改组组建国有资本投资、运营公司，通过开展投资融资、产业培育、资本整合，推动产业集聚和转型升级。

推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施集中，向前瞻性战略性产业、具有核心竞争力的优势企业集中。

发挥国有资本投资、运营公司的作用，清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批国有企业。支持企业依法合规通过证券交易、产权交易等资本市场，以市场公允价格处置企业资产，实现国有资本形态转换。

稳步将党政机关、事业单位所属企业的国有资本纳入经营性国有资产集中统一监管体系，具备条件的进入国有资本投资、运营公司。

提高国有资本收益上缴公共财政比例，2020年提高到30%，更多用于保障和改善民生。划转部分国有资本充实社会保障基金。

鼓励非国有资本投资主体通过出资入股、认购股权、认购可转债、股权置换等多种方式，参与国有企业改制重组或国有控股上市公司增资扩股以及企业经营管理。实行同股同权，切实维护各类股东合法权益。

在石油、天然气、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域，向非国有资本推出符合产业政策、有利于转型升级的项目。依照外商投资产业指导目录和相关安全审查规定，完善外资安全审查工作机制。开展多类型政府和社会资本合作试点，逐步推广政府和社会资本合作模式。

严格追究责任。建立健全国有企业重大决策失误和失职、渎职责任追究倒查机制，建立和完善重大决策评估、决策事项履职记录、决策对错认定标准等配套制度，严厉查处侵吞、贪污、输送、挥霍国有资产和逃废金融债务的行为。

建立健全企业国有资产的监督问责机制，对企业重大违法违纪问题敷衍不追、隐匿不报、查处不力的，严格追究有关人员的渎职责任，视不同情况给与纪律处分或行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（完）

(发稿 路透中文部)

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