中国国企改革箭在弦上 中纪委加大国企巡视力度

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月19日（记者 Matthew Miller） - 中纪委加大对国企巡视力度，着重于重点企业。与此同时，中国即将启动20年来力度最大的国企改革。

一名了解情况的消息人士对路透称，中纪委巡视组以53家央企为工作重点，这些央企的高管是副部级别。

中国国家主席习近平曾警告称，放任腐败必然亡党亡国，并宣称将“老虎”、“苍蝇”一起打 。

上周五中纪委消息称，中国国家安全部副部长马建因涉嫌严重违纪违法而接受组织调查。

据新华社上周三报道，中纪委宣布将对中管国有重点骨干企业巡视全覆盖。

去年11月，中纪委宣布将向八家大型央企进行专项巡视，其中包括南方航空、中国联通、东风汽车和中石化等。

据上周五消息，国务院国资委纪委对中国联通信息化和电子商务事业部原总经理宗新华进行了立案审查，国资委纪委将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关。

本月早些时候，南航财务总监徐杰波和其他三名高管因涉嫌职务犯罪被立案侦查。

而中国国企改革箭在弦上，国企改革方案可望3月底前出台。

中纪委网站本月早些时候刊登文章称，国资委主任张毅等领导在内部会议上指出，当前中央企业反腐败斗争形势依然严峻复杂，巡视组要当好党委的“千里眼”，发挥反腐败的“尖兵”作用。

习近平上周二在中共第十八届中央纪律检查委员会第五次全体会议上发表讲话称：“国有资产资源来之不易，是全国人民的共同财富。要完善国有资产资源监管制度，强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管。”

消息人士称，中国重点国企的反腐工作可能不是一次性事件，而是会持续开展。

路透整理的数据显示，中纪委过去两年已向36家央企派出巡视组，有21名高管被调查。

国资委网站本月早些时候消息称，去年12月国资委全面深化改革领导小组召开全体会议，研究了《关于防止国有资产流失和内部人控制的意见》。（完）