国企改革纲领性文件有望近期出台--报载

路透上海11月1日 -作为未来中国国企改革的纲领性文件，《深化国有企业改革的指导意见》与《关于完善公有制实现形式的指导意见》有望在中共十八届三中全会之后出台，预计国企分类监管、股权激励、利用资本市场发展壮大国资、扩大对民资开放等将成为重点改革内容。

据中国证券报周五报导，多位知情人士表示，国企分类监管的核心将是厘清同一企业中的政策性业务与竞争性业务，涉及国企尤其是大型央企的拆分；境内国有控股上市公司高管股权激励不得超其薪酬40%的上限考虑放宽。

此外，优先股等资本市场工具有望在国资大幅撤出的领域派上用场；在国企重组上市的过程中，民资将获得更多参与机会。

国务院国资委副主任黄淑和近日在全国国资监管政策法规暨指导监督工作座谈会上已表示，要认真准备国资国企改革方案，争取三中全会后尽快出台。

上述多位知情人士表示，国企分类监管等将成为重点改革内容，其中国企不同业务的厘清是焦点与难点。

“人们对国企有那么多的意见，就是因为对国企的分类没搞好。中国的国企太大，中石油、中国电信这些企业既有政策性业务，也有竞争性业务，很难管理。”报导引述业内人士指出。

他们表示，若执行国家政策的电网、采油等业务如果亏损，国家来补贴，没问题，但经营性业务也在同一个企业内，造成‘交叉补贴’。分类管理还涉及关于国企整体上市的争论，政策性业务是不宜上市的。

对于可拆分的领域，业内人士建议可以从能源、资源、基础设施等行业做起。国企改制重组专家、上海天强管理咨询有限公司总经理祝波善表示，石油、电网、铁路等领域的国企应该聚焦主营业务，如油气采集业务可以垄断，管道业务和终端的加油站其实可以放开；铁路的投资、建设、运营可以拆分；电网的输电和配电应该分开。

相关人士还透露，在国资将大幅撤出的领域，如果国资还要保留一定控制权，就需要通过黄金股和优先股来控制。尤其是公用事业，城市用水、公共交通等已经开放，其他成分的资金占比较高。在这些涉及百姓基本生活的领域，要使用黄金股等来维持国家或地方政府对经济的掌控力。

中共中央政治局近日召开会议决定，中国共产党十八届三中全会将于11月9至12日在北京召开。这次会议或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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