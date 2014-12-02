国企改革顶层设计近完成 方案料以“1+N”形式公布--报载

路透上海12月2日 - 时近年末，中国全面深化改革重头戏之一的国资国企改革进程颇受关注。中国证券报周二引述权威人士称，目前在与国企改革有关的改革意见中，顶层设计方面有八个改革方案正在抓紧研究制定，此外还有34项具体措施，这些方案可能以“1+N”形式发布。

报导指出，其中，“1”是指首先会出台一个深化国企改革指导意见，“N”是指十几个配套方案。新成立的国务院国企改革领导小组及办公室，设立综合协调组、地方国资组、中央企业组和政策协调组进行专门指导和协调把关。

按原规划，国企改革指导意见、国资管理体制改革方案及发展混合所有制改革意见年底出台，一些方案已提交改革领导小组讨论并反复修改，预计不会晚于明年一季度出台。

正在抓紧制定的国企改革方案中，顶层设计方面最重要的有两个：国企改革指导意见和完善国有资产管理体制方案。关系到全局工作的方案有六个：国企功能建立与分类改革方案、国有经济布局与结构调整方案、投资运营公司方案、剥离企业办社会和解决历史遗留问题实施方案，以及发展混合所有制经济意见、完善国企公司法人治理结构方案。

报导引述分析人士表示，顶层设计所要解决的几大问题在过去的一年里都进行关键试点或在制度层面做出重要突破：一是地方国企改革在分类监管上进行有效探索，为国企改革顶层设计实现分类监管积累必要经验；二是新《预算法》明确全口径预算框架，将政府全部收入和支出纳入预算，为清晰财政和国资关系提供必备前提。

其三是地方国资在建立国资流动平台，推动国资证券化等方面的试点将为向“管资本”过渡积累经验；四是央企负责人薪酬改革方案落地，将推动限薪与中长期激励相结合，员工持股将在各地改革方案中进行广泛试点和探索。

五是随着十八届四中全会推动依法治国，以及规范国企推进混合所有制改革方案近期出台，将确保混合所有制改革设计的利益分配问题依法依规解决。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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