中国国企混改首批试点示范近期将启动 东北地区或成重点--报载

路透上海6月21日 - 上海证券报周二报导，中国有关部门近期将启动央企混合所有制改革第一批试点示范，地方也会跟进试点；而东北地区因国有经济比重较高，有望成为改革重点区域。

报导称，混合所有制改革试点工作由国家发改委和国资委牵头，计划今年要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等重点领域，选择一批国有企业开展混改试点示范。除央企外，各省要分别选择三到五家地方国企开展试点。

报导援引权威专家称，随着国有企业改革指导意见等“1+N”系列政策文件陆续出齐，国企改革顶层设计“蓝图”基本形成，今年要着力“施工作业”，力求取得实质性突破，因此此次试点启动，将会有重要的示范作用。

“东北地区国有经济比重较高，存在的问题尤其突出，历史遗留问题也比较多，体制机制改革不到位是经济困难的重要原因。”发改委相关负责人表示，要大力支持总部设在东北地区的中央企业先行开展改革试点，按照市场化的要求推动企业改革发展。

5月6日，发改委东北振兴司已组织召开东北地区央企混合所有制改革试点工作座谈会，包括一汽集团、一重集团、哈电集团、鞍钢集团，中石油集团及大庆石化、吉林石化和抚顺石化等企业相关负责人参加了会议。

中国国务院去年9月发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。（完）