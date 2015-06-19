中国国企前五月利润降幅收窄至3.3% 地方国企年内首增--财政部

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月19日 - 中国财政部周五公布，今年前五个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降3.3%，为9,237.5亿元人民币，降幅较1-4月收窄，地方国有企业利润今年则首次出现同比增长。
财政部网站新闻稿显示，受高成本库存逐步消化、原油和天然气销售量价齐升以及化工原料成本降低等因素影响，中石油等三大石油公司实现利润306.7亿元，环比增长32.8%。
国有煤炭、钢铁、有色行业因费用降低及投资收益增加等因素，5月实现利润27.4亿元，环比增254.8%。
综合看来，1-5月，交通、电子、化工和电力等行业实现利润同比增幅较大；石油、石化、建材和机械等行业实现利润同比降幅较大；煤炭、钢铁和有色行业持续减亏，但仍未摆脱累计亏损状态。
在前五月利润总额中，中央企业6,831.6亿元，同比下降5%；地方国有企业2,405.9亿元，同比增长2.1%。
这也是地方国有企业利润今年首次出现同比增长，其中，东部地区继续保持较高增幅，中、西部地区降幅继续放缓。此外，交通、电子等行业利润增幅持续上升。
中国国企利润总额今年来处于同比萎缩状况，1-2月、1-3月和1-4月降幅分别为21.5%、8%和5.7%。
中国2014年国企利润增长3.4%，2013年增长5.9%，而2012年为下降5.8%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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