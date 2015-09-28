中国国企前八月利润降幅扩至6.6% 地方国企利润5月来首降--财政部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月28日 - 中国财政部周一公布，今年前八个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降6.6%，为15,507.4亿元人民币，降幅较1-7月的2.3%明显扩大，而地方国有企业利润自今年5月以来首次下降。
财政部网站新闻稿显示，1-8月，交通、电子、电力和化工等行业实现利润同比增幅较大；石化、石油和建材等行业实现利润同比降幅较大；钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。
在实现利润当中，中央企业11,084.3亿元，同比下降8.6%；地方国有企业4,423.1亿元，同比下降1%，而1-7月该数据为同比增长3.6%。
数据显示，前八个月，国有企业营业总收入291,695亿元，同比下降5.9%。其中中央企业和地方国企分别同比下降7.9%和2.8%。
就资产负债看，8月末，国有企业资产总额1,102,089.9亿元，同比增长11.4%；负债总额717,566.9亿元，同比增11%；所有者权益合计384,523亿元，增长12.2%。
中国2014年国企利润增长3.4%，2013年增长5.9%，而2012年为下降5.8%。
今日稍早公布的8月规模以上工业企业利润总额同比下降8.8%，创2011年建立月度监测制度以来的最大单月降幅。其中股市下跌和汇市波动亦是利润下滑重要原因。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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