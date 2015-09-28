中国国企前八月利润降幅扩至6.6% 地方国企利润5月来首降--财政部

路透北京9月28日 - 中国财政部周一公布，今年前八个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降6.6%，为15,507.4亿元人民币，降幅较1-7月的2.3%明显扩大，而地方国有企业利润自今年5月以来首次下降。

财政部网站新闻稿显示，1-8月，交通、电子、电力和化工等行业实现利润同比增幅较大；石化、石油和建材等行业实现利润同比降幅较大；钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。

在实现利润当中，中央企业11,084.3亿元，同比下降8.6%；地方国有企业4,423.1亿元，同比下降1%，而1-7月该数据为同比增长3.6%。

数据显示，前八个月，国有企业营业总收入291,695亿元，同比下降5.9%。其中中央企业和地方国企分别同比下降7.9%和2.8%。

就资产负债看，8月末，国有企业资产总额1,102,089.9亿元，同比增长11.4%；负债总额717,566.9亿元，同比增11%；所有者权益合计384,523亿元，增长12.2%。

中国2014年国企利润增长3.4%，2013年增长5.9%，而2012年为下降5.8%。

今日稍早公布的8月规模以上工业企业利润总额同比下降8.8%，创2011年建立月度监测制度以来的最大单月降幅。其中股市下跌和汇市波动亦是利润下滑重要原因。（完）

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