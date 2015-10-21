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中国财经 | 2015年 10月 21日 星期三 18:34 BJT

中国国企1-9月利润同比降幅扩至8.2% 经济下行压力较大--财政部

路透北京10月21日 - 中国1-9月国有企业利润同比降幅进一步扩大至8.2%，其中地方国有企业利润连续第二个月呈现同比下降，钢铁、煤炭和有色等行业继续亏损，表明经济运行下行压力依然较大。

中国财政部周三公布数据显示，1-9月全国国有及国有控股企业实现利润17,428.5亿元人民币，同比下降8.2%，降幅较1-8月扩大1.6个百分点；其中，中央企业利润12,459.4亿元，同比下降10.2%。

同期，地方国有企业利润4,969.1亿元，同比下降2.7%，为连续第二个月呈现下降；1-8月为下降1%，是为今年5月以来首次下降。

财政部新闻稿称，1-9月交通、电子、电力和化工等行业实现利润同比增幅较大；石化、石油和建材等行业实现利润同比降幅较大；钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。

中国三季度经济同比增速跌破7%，降至6.9%，创下2009年一季度以来最低水准；与此同时，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比已经连续43个月为负，表明在“三期叠加”之际制造业仍面临较大压力。

财政部数据显示，1-9月国有企业营业总收入33,0571.7亿元，同比下降6.1%；其中，中央企业收入下降8%，地方国有企业下降3%。

1-9月，国有企业营业总成本同比下降5.3%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降0.9%、下降0.5%和增长10.2%。同期国有企业应交税金同比增长0.2%。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校)

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