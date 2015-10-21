中国国企1-9月利润同比降幅扩至8.2% 经济下行压力较大--财政部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月21日 - 中国1-9月国有企业利润同比降幅进一步扩大至8.2%，其中地方国有企业利润连续第二个月呈现同比下降，钢铁、煤炭和有色等行业继续亏损，表明经济运行下行压力依然较大。
中国财政部周三公布数据显示，1-9月全国国有及国有控股企业实现利润17,428.5亿元人民币，同比下降8.2%，降幅较1-8月扩大1.6个百分点；其中，中央企业利润12,459.4亿元，同比下降10.2%。
同期，地方国有企业利润4,969.1亿元，同比下降2.7%，为连续第二个月呈现下降；1-8月为下降1%，是为今年5月以来首次下降。
财政部新闻稿称，1-9月交通、电子、电力和化工等行业实现利润同比增幅较大；石化、石油和建材等行业实现利润同比降幅较大；钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。
中国三季度经济同比增速跌破7%，降至6.9%，创下2009年一季度以来最低水准；与此同时，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比已经连续43个月为负，表明在“三期叠加”之际制造业仍面临较大压力。
财政部数据显示，1-9月国有企业营业总收入33,0571.7亿元，同比下降6.1%；其中，中央企业收入下降8%，地方国有企业下降3%。
1-9月，国有企业营业总成本同比下降5.3%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降0.9%、下降0.5%和增长10.2%。同期国有企业应交税金同比增长0.2%。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校)
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