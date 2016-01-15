中国国资委：去年利润下滑趋势得到有效遏制 逾九成央企盈利

数据显示，2015年全国国资委系统监管企业效益同比下降6.1%，但运行质量指标稳中向好。中央企业全年实现增加值同比增2%，上缴国家财政收入增长4.7%；多数企业效益稳定，其中37家企业利润过百亿元人民币，28家企业效益增幅超过30%。

国资委主任张毅并称，当前经济下行压力仍在加大，面临困难和压力前所未有，国有企业处在爬坡过坎的重要关口，要为企业家营造宽松环境，用透明的法制环境稳定预期，给他们以“定心丸”。（完）