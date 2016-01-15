中国国资委：去年利润下滑趋势得到有效遏制 逾九成央企盈利

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月15日 - 新华社周五引述当日召开的中国中央企业、地方国资委负责人会议消息称，2015年中央企业利润大幅下滑趋势得到有效遏制，效益降幅大幅收窄，106家中央企业中有99家实现盈利。
数据显示，2015年全国国资委系统监管企业效益同比下降6.1%，但运行质量指标稳中向好。中央企业全年实现增加值同比增2%，上缴国家财政收入增长4.7%；多数企业效益稳定，其中37家企业利润过百亿元人民币，28家企业效益增幅超过30%。
国资委主任张毅并称，当前经济下行压力仍在加大，面临困难和压力前所未有，国有企业处在爬坡过坎的重要关口，要为企业家营造宽松环境，用透明的法制环境稳定预期，给他们以“定心丸”。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)