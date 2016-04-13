中国央企整合横向互动 国投公司和中国海运交换持股

路透上海4月13日 - 央企改革在不同的控股主体之间进入横向整合，继中国海运（集团）总公司旗下中海集运(601866.SS) 部分股权去年年底划至国家开发投资公司（国投公司）后，国投公司旗下国投电力(600886.SS) 、国投新集(601918.SS)周三公告，国投公司拟将控制的部分股权无偿划转至中国海运，公告称此举乃为推进央企间的战略合作。

根据国投电力公告，公司于4月12日接到控股股东国投公司发来的通知，国投公司拟将其持有的国投电力14,659万股A股（占公司总股本2.16%），无偿划转给中国海运（集团）总公司。

本次无偿划转后，国投公司仍持有33.37亿股国投电力A股，持股比例由51.34%降至49.18%，而中国海运的持股比例则由零上升至2.16%。

国投新集也公布，其大股东国投公司将所持上市公司12,694万股A股（占总股本4.9%）无偿划转给中国海运。划转完成后，国投公司持股数量变为7.85亿股，占公司总股本比例由35.21%降至30.31%，中国海运持股比例为4.9%。

另外，去年12月29日中海集运公告，公司大股东中国海运当时将所持的7.33%股份，对应8.56亿股A股分别无偿划转至国投公司和国新投资有限公司，两公司获得的比例分别为3.33%和4%。

当时中海集运在公告中称，此次划转旨在深化国有企业改革的总体部署和国务院国资委的有关工作安排，加强上下游企业间的战略协同，有利于进一步完善国资监管体制机制，优化国资布局结构，增强国有企业改革动力和发展活力。

而周三国投新集和国投电力的公告均是表示，为推进中央企业间的战略合作、优化上市公司股东结构、深化国有企业改革。 国投公司成立于1995年5月5日，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业，注册资本194.7亿元，截至2014年末，资产总额4,617亿元，管理金融资产规模超过6,600亿元，控股了多家家上市公司，包括国投电力(600886.SS) 、国投新集(601918.SS) 、国投中鲁(600962.SS) 、国投安信(600061.SS) 、中成股份(000151.SZ) 、华联国际(0969.HK)等。(完)

欲浏览公告详情，请点选here