中国冶金科工集团整体并入中国五矿集团 成其全资子企业

路透北京12月8日 - 随着传统产业持续低迷，中国去产能持续推进，中国国企重组再添新军。中国国资委周二表示，经报国务院批准，中国冶金科工集团有限公司整体并入中国五矿集团公司，成为其全资子企业。中国冶金科工集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。

中国工业和信息化部副部长苏波此前表示，中国五矿等六大稀土集团将在2015年底前整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。

中国国务院此前发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，意见或将推动新一轮国企并购重组浪潮。

中国五矿集团公司是一家国际化的矿业公司，公司主要从事金属矿产品的勘探、开采、冶炼、加工、贸易，以及金融、房地产、矿冶科技等业务，控股7家境内外上市公司。2014年，中国五矿实现营业收入3,227.57亿元人民币，位列世界500强第198位，其中在金属类企业中排名第4位。

中国冶金科工集团有限公司是国务院国资委监管的特大型企业集团，是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商；是国家确定的重点资源类企业之一；是国内产能最大的钢结构生产企业。（完）