焦点：中国太阳能产业大规模扩张 然投资者仍谨慎以对

路透香港/上海4月30日 - 中国太阳能企业今年需融资数以十亿计的美元，为产能大规模扩张筹资；其中部份企业已然负债累累。受全球金融危机影响，太阳能产业倍受打击，这样的融资不啻于是检测投资者对该业信心的试金石。

为推动可再生能源的使用，及支持国内太阳能板产业，北京方面上月宣布，今年旨在完成17.8GW(吉瓦)的太阳能装机目标，较上年激增70%。中国是全球最大的太阳能板生产国。

业内专家称，由此大型国有企业和负债沉重的民企总投资额将超过230亿美元，多数资金将来自国有银行及国内债券和股权资本市场。

不过在经历太阳能产业一波违约潮和工厂倒闭，数以十亿计美元贷款被勾销后，中国银行业仍惊魂未定。欧元区爆发债务危机期间，欧洲对中国太阳能产品需求一落千丈。

“我们将只会对该行业提供有限的支持，”中国工商银行(1398.HK)在北方省份的分行高管说道。

专家称，今年安装的可能很多都是小型太阳能项目，例如屋顶发电设备等，这比安装产业级别的太阳能发电站融资更加复杂。

即便如此，太阳能产业高管称，有迹象显示银行业者和投资者对该行业的兴趣日益浓厚。

毕竟这方面有巨大潜力，北京正在讨论到2020年将太阳能发电能力提高至100GW，截至2014年底中国并网光伏发电能力为26.52GW。

顺风清洁能源(1165.HK)首席执行官罗鑫对路透表示，公司注意到今年太阳能融资环境大为改善。

今年顺风清洁能源要把国内太阳能发电能力提高一倍至3GW，该公司2月与中国工商银行就潜在200亿元人民币(32.3亿美元)用于发展太阳能的信贷额度签订了框架协议。

**前景不明的押注**

其他太阳能企业也找到了融资。

民营太阳能板生产商--天合光能(Trina Solar) (TSL.N)的管理人士表示，该公司已与保险商中国平安(2318.HK)旗下的信托部门合作，在未来三年开发1GW的太阳能发电项目。中国平安将持有每个项目49%的股权，并将提供过桥融资。

为了筹集资金，天合光能和晶科能源(JKS.N)等其他面板生产商还计划将发电厂业务剥离至海外上市，协鑫新能源(0451.HK)也已同意向高盛(GS.N)发售1亿美元的可转债。

不过，太阳能产业的前景依然很不确定。该行业依然严重依赖补贴，而且受制于基础设施瓶颈。

行业专家称，大型国有太阳能企业从国家开发银行等国有银行获得贷款的难度要低一些。但规模较小的企业很难获得信贷，不得不求助于信托公司和金融租赁公司。信托和金融租赁公司贷款的年利率在8%-15%，而中国一年期贷款指标利率还不到6%。

专家还提到对太阳能发电厂获利前景缺乏信心。从理论上说，根据与公用事业公司达成的长期购电合同，太阳能发电厂的回报率应该在10%-15%；但实际上，这些发电厂在获取补贴和电池板质量等方面面临困难。

“对于大多数太阳能企业来说，只有在有抵押或找到贷款担保人的情况下，才能从银行获得贷款，”国有投资公司--国联集团信托部门经理Wilson Li说。国联集团亦涉足太阳能企业融资。

太阳能指数表现图表：link.reuters.com/nap54w

太阳能发电成本图表：link.reuters.com/tex54w (完)

(编译 孙茉莉/王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/王颖)

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