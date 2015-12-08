焦点：第三方融资模式有望协助打开中国太阳能大众市场

路透北京12月8日 - 中国可能即将最终打开关键的城乡太阳能市场，这是因为新的融资模式使得买家可以享受到免费面板安装。

作为全球最大的光伏面板生产国，中国已经在其沙漠地带兴建了大规模的太阳能电厂，但太阳能在城市和工业区的占有率令人失望，意味着远未达到官方预期目标。

即便中国势将超越德国成为世界上太阳能装机发电量最大的国家，但像屋顶这类小型太阳能面板的安装增长十分疲弱，对于规模在20兆瓦以下的装机项目，中国相关部门甚至都没有设定新目标。

然而，第三方融资模式的出现或有助于中国像德国和日本那样开发太阳能产业潜力。在德国和日本，在屋顶安装太阳能面板在一定程度上帮助提高了发电能力，并使可再生能源在能源组合中的比重提高到创纪录水平。

“当前中国所面临的选择比一年前好太多，”苏州德威英国国际学校的管理人士Ross Allan称。该学校正在考虑安装太阳能面板。

**提高光伏发电能力**

中国希望到2020年之前将光伏装机容量从2014年的28千兆瓦提高到100千兆瓦。2014年光伏装机容量大约相当于国内总发电能力的2%。

但家庭和企业的兴趣一直不大，因为安装成本高，获得屋顶使用权难度大，国家土地所有制下租赁受到诸多限制，而超量发电售给电网的回报水平也相对偏低。

截至2014年年底，小规模太阳能发电仅占中国光伏发电能力的17%，而德国的这一比例至少为70%。这是根据德国Federal Network Agency的数据。

但得益于补贴和制造成本的下降，一个为小规模项目融资并安装光伏板的行业崭露头角，无需太多预支费用就可实现环保。

IHS资深分析师Frank Xie表示，在这种融资模式的扶助下，小规模太阳能不出五年就有望达到总发电能力的三分之一。

“第三方融资对中国光伏市场的可持续性和生存能力来说真是至关重要，”Xie表示。

新加坡房地产投资公司Redwood Group最近在中国启动了248千瓦的试点项目，该公司在中国拥有超过50万平方米的屋顶面积。该公司的日本仓库铺设了屋顶光伏板。

Redwood与纽约太阳能开发商UGE International UG.V及其金融伙伴--香港的Blue Sky Energy Efficiency Co.签署了电力购买协议。

根据该协议，UGEI和Blue Sky从Redwood租赁屋顶空间来运转太阳能板，然后将所发电力再卖给建筑所有人Redwood，价格低于电网电价。

**时机正好**

Redwood的能源成本虽省下不多，初期一年仅能节省数百美元，但这项20年期交易案也让其能对冲能源价格上涨。

“在中国，眼下屋顶光伏板的时机正好，因为在屋顶装设系统的成本越来越具吸引力，”Blue Sky执行长Tianyu Sieh说。

UGEI和Blue Sky也和国际性房地产服务公司仲量联行在中国合作，为其商业客户提供相同模式。

“好处在于可节约资金、降低成本、或者成本可预测性、(以及)品牌效益，”仲量联行北亚地区能源及可持续性服务主管Matthew Clifford说。

虽然第三方融资模式鼓励企业建置符合自身所需的电力，但回购电价过低，仍无法鼓励使用者增设光伏面板把电力售回电网。

若要让屋顶光伏板遍地开花，就必须复制德国和日本的经验，采取较高的电力收购价。

浏览图表：10大使用太阳能国家reut.rs/1Qa5QuJ

(完)