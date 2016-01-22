行业数据显示2015年中国光伏发电累计装机容量超越德国

路透北京1月21日（记者 Adam Rose） - 行业数据周四显示，尽管未达到2015年的目标，四季度中国可能已经超越德国，成为全球光伏发电累计装机容量最大的国家。

新华社援引中国光伏行业协会报导称，2015年中国光伏发电累计装机容量达到约43GW，较2014年增加约15GW。

德国联邦能源网络管理局（Federal Network Agency）和弗劳恩霍夫太阳能研究所（Fraunhofer ISE）的数据显示，德国光伏发电累计装机容量约为40GW。

中国国家能源局的数据显示，2014年中国光伏发电累计装机容量增加60%，2015年前九个月增加35%至37.45GW。

“中国整体上成功超越了十二五计划中设定的35GW目标，明确彰显了政治承诺，”欧亚洲清洁能源〔太阳能〕咨询顾问有限公司负责人Frank Haugwitz说道。

中国国家能源局尚未公布四季度和2015年全年数据。（完）