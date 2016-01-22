行业数据显示2015年中国光伏发电累计装机容量超越德国

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月21日（记者 Adam Rose） - 行业数据周四显示，尽管未达到2015年的目标，四季度中国可能已经超越德国，成为全球光伏发电累计装机容量最大的国家。
新华社援引中国光伏行业协会报导称，2015年中国光伏发电累计装机容量达到约43GW，较2014年增加约15GW。
德国联邦能源网络管理局（Federal Network Agency）和弗劳恩霍夫太阳能研究所（Fraunhofer ISE）的数据显示，德国光伏发电累计装机容量约为40GW。
中国国家能源局的数据显示，2014年中国光伏发电累计装机容量增加60%，2015年前九个月增加35%至37.45GW。
“中国整体上成功超越了十二五计划中设定的35GW目标，明确彰显了政治承诺，”欧亚洲清洁能源〔太阳能〕咨询顾问有限公司负责人Frank Haugwitz说道。
中国国家能源局尚未公布四季度和2015年全年数据。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)