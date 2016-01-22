行业数据显示2015年中国光伏发电累计装机容量超越德国

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月22日（记者 Adam Rose） - 行业数据周四显示，尽管未达到2015年的目标，四季度中国可能已经超越德国，成为全球光伏发电累计装机容量最大的国家。
新华社援引中国光伏行业协会报道称，2015年中国光伏发电累计装机容量达到约43GW，较2014年增加约15GW。
德国联邦能源网络管理局（Federal Network Agency）和弗劳恩霍夫太阳能研究所（Fraunhofer ISE）的数据显示，德国光伏发电累计装机容量约为40GW。
中国国家能源局的数据显示，2014年中国光伏发电累计装机容量增加60%，2015年前九个月增加35%至37.45GW。
“中国整体上成功超越了十二五计划中设定的35GW目标，明确彰显了政治承诺，”欧亚洲清洁能源〔太阳能〕咨询顾问有限公司负责人Frank Haugwitz说道。
中国国家能源局尚未公布四季度和2015年全年数据。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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