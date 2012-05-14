中国今年光伏装机或超5GW 同比增一倍--专家

路透上海5月14日电---去年以来全球光伏产品报价大幅下降,中国光伏发电的投资热情日益高涨.中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长吴达成周一预计,今年中国光伏装机量可能会超过5吉瓦(GW),较去年增一倍;照此势头发展,刚调高的中国2015年光伏装机目标可能会再度被超越.

2011年中国光伏装机达2.6GW,使得总装机达到3.43GW.尚在讨论中的可再生能源发展十二五(2011-2015年)规划,因光伏产业形势变化较快,规划中的2015年装机总量目标值已两度被调高,最新目标值已调高至15GW.

吴达成在出席全球光伏峰会时表示,"2012年(中国)装机完全有可能超过5GW...若2013-2015年每年达到5GW,那麽2015年总装机就能达到23.4GW,规划目标完全有可能被突破."

他分析称,今年国家下达的金太阳示范工程项目总量达1.7GW,光电建筑装机量将超过100兆瓦(MW),再加上历年滚存,这两项的今年总量已超2GW.而大型地面光伏电站建设热情高,单青海省今年可能建成装机1GW,其他省市的装机亦可能超过2GW.

对於外界有关国内光伏上网电价近期或会下调的说法,他认为,目前外界投资光伏电站的积极性相当高,本身说明其盈利空间较可观,国家未来适时调整电价完全有可能.

国家发改委去年8月发布国内光伏发电上网电价政策,2011年前建完的光伏项目,上网电价为1.15元/千瓦时;今年起除西藏外,其他省区均按1元/千瓦时执行.不过2011年以来光伏组件价格已跌逾五成,这使建设电站的成本较政策制定时已有明显的下降.

中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列,不过中国光伏产品的逾八成用於出口.随着欧洲等光伏发达市场需求放缓,这些大厂纷纷将目光转向中国、美国、日本等新崛起的市场.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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