中国发展新能源决心不变 制止制造环节盲目扩张--官员

路透北京3月5日电---中国政府称今年要制止太阳能、风电等产业盲目扩张,对此国家能源局副局长钱智民认为,中国肯定坚定不移发展新能源,政府所指主要应是针对光伏和风电制造业出现的盲目扩张现象.

他周一在全国两会(人大和政协会议)期间表示,政府工作报告中对此的阐述应该解释一下,"不同的人可能有不同看法,...我认为这可能关注的是(制造环节的)低水平重复建设."

中国工信部前部长李毅中亦在政协分组会议间隙对记者表示,政府工作报告的提法针对的是多晶硅、风电装备等行业出现的盲目投资现象,而发展新能源的决心不会改变.

钱智民补充称,中国承诺在2020年时非化石能源占比要达到15%,完成这个指标的挑战非常大.尤其是核电曾被寄予很大希望,但中断核电项目审批後指标完成难度加大.

他指出,比较发电效率,2,000万千瓦的核电装机容量相当於1亿千瓦风电的装机容量.

国家能源局此前提出的远景规划是到2020年时建成2亿千瓦风电,太阳能发电到2015年时达到1,500万千瓦,而目前风电光伏制造行业处於严重供过於求状态.

中国目前正在制定新的核安全规划和核电发展中长期规划.此前规划提出中国2020年时建成4,000万千瓦核电装机容量,但去年3月中断审批前已建成装机容量1,080万千瓦,加上在建28台核电机组装机容量已经达到3,097万千瓦,业内普遍预期新规划将大幅上调规划目标.

中国证券报周一援引中国核工业建设集团公司总经理穆占英表示,国内核电项目审批重启在即,预计今年会有新的核电项目开工.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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