索尼称由于多种原因推迟在中国发售PLAYSTATION 4游戏机

孟山都终止向迪尔出售旗下农用设备业务的交易
路透芝加哥5月1日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)和美国最大的农用机械制造商迪尔(Deere)周一称，孟山都已终止将旗下Precision Planting农用设备业务售予迪尔的协议，就此结束与反垄断机构就该交易的法律纷争。
1月8日 - 路透1月8日 - 根据日本索尼公司(6758.T)周四发布的一份声明，该公司因“多种原因”将推迟在中国发售Playstation 4游戏机，原定在中国发售时间为1月11日。
该公司在声明中还表示，尚未决定新的发售日期。(完)
(编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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路透东京5月2日 - 亚洲股市周二升至近两年高位，因对于科技业获利的乐观情绪升温，且围绕朝鲜的疑虑缓解，抵消了中国和美国制造业数据较预期疲弱的影响。
路透5月2日 - 美国监管机构周一称，瑞银集团已以4.45亿美元和解其出售有毒抵押贷款证券导致两家美国联邦信用合作社倒闭的诉讼。