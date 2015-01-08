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国际财经 | 2015年 1月 8日 星期四 19:06 BJT

索尼称由于多种原因推迟在中国发售PLAYSTATION 4游戏机

1月8日 - 路透1月8日 - 根据日本索尼公司(6758.T)周四发布的一份声明，该公司因“多种原因”将推迟在中国发售Playstation 4游戏机，原定在中国发售时间为1月11日。

该公司在声明中还表示，尚未决定新的发售日期。(完)

(编译 王洋; 审校 王丽鑫)

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