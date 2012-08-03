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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 3日 星期五 12:26 BJT

中国招标南海油气区块

中国海洋石油总公司在6月底邀请外国企业参与南海油气区块招标，招标范围与越南正在勘探的海域重叠。中海油董事长王宜林表示，已有一些美国公司表达参与招标的意愿，但他并未透露哪些公司。图为资料图片。

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