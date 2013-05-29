中菲仁爱礁对峙或引发南中国海紧张局势升级

菲律宾一艘坐滩搁浅仁爱礁的破旧海军运输舰，可能成为南中国海冲突的下一个导火索。这艘军舰于1999年故意搁浅仁爱礁，意图标志菲律宾对该海域的主权，船上驻守着十几名菲律宾海军陆战队成员。近日，中国三艘船只在距菲方这艘军舰仅5海里的水域汇集，引发菲律宾政府指责中国侵犯其领海。路透