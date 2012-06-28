中国超深水钻井平台开钻 南海深海勘探在望

路透香港6月21日电（记者 朱球）---中国在一个超深水钻井平台上投入近10亿美元，此举看似意在开发南中国海有争议水域的资源。南中国海是亚洲最为动荡不安的热点区域，美国正拉近与其他提出南海主权诉求国家的关系。

目前，中国自主建造的、隶属於中海油(0883.HK)(CEO.N)的“海洋石油981”钻井平台已在香港以南的中国海域开始钻探。

中国能源专家称，中国最终会将这座超深水钻井平台进一步南移，以在更深和石油储量更丰富的南中国海水域实施钻探。中国、越南、菲律宾、马来西亚、文莱等均宣称对南中国海拥有主权。

中国南海研究院高级研究员刘峰称，随着中国海上钻井技术的提高，进入南中国海的中部和南部区域只是时间问题。

当被问及该钻井平台会否移入争议水域时，厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强表示会这样做，他觉得如果中海油不这麽做，其他国家也会这麽做，那麽中海油为何不去呢。

南中国海深水区尚未得到开发，主要归因于各国的领土争端，导致石油企业和民间钻井平台建设商不愿远离本国海岸线、在争议水域进行勘探。

中海油掌握的油气资产遍布印尼、伊拉克、澳大利亚、非洲、南北美洲及中国。该公司拒绝就981钻井平台会否移进争议水域置评。不过，在上月开钻时，该公司将这一平台称为“流动的国土”。

外界担心，中国对油气资源的追求可能促使其进入南中国海的争议区域，还可能与其他提出主权要求的国家发生对抗。

越南已呼吁共同遵守管辖南中国海开发的国际法。越南将这一海域称为东海。越南和菲律宾一直是中国南海主权诉求的最激烈反对者。

美国同菲律宾有着长期的关系，同时还正在加强与越南的关系。

美国国防部长帕内塔本月访问越南，他在访问该国深水港金兰湾（Cam Ranh Bay）时称，在美国向亚洲派驻更多船舰之际，使用该港口对美国国防部非常重要。美国国务卿希拉里也将於下月访问河内。

海底资源藏量丰富

据悉，南中国海的中部和南部水域蕴藏着丰富的碳氢化合物资源，这里也是存在争议的水域。根据美国能源资料协会（EIA）2008年3月的一份报告，整个南中国海已探明和待发现的石油储量预计介於280-2,130亿桶。

利用981钻井平台，中国首次可以钻探深达3,000米水域的石油。专家指出，目前该平台只在1,500米深的水域钻探，这也是其可能进一步南移的原因之一。

除了不愿冒险涉足争议水域外，设备短缺也阻止外国企业在南中国海深水区进行探勘。

Mirae Asset Securities的能源研究部门主管Gordon Kwan称：“如果你能在西非、墨西哥湾、巴西及北海钻探，那为什麽要去南中国海呢？”

作为世界上最大的能源消费国，中国超过一半的石油需求依赖进口。随着陆地能源生产增长放缓，中国长期以来一直希望扩大南中国海的深水勘探。

中海油的钻井平台部署表明，中国已研发出建造复杂辅助设备所需的专业技术，当中包括管道铺设船只技术，这向外界释放出油气勘探南移的信号。

里昂证券亚洲油气研究主管鲍威尔（Simon Powell）称：“中海油这麽做是出於对增产的迫切需求，绝对是的。但要说他们这麽做是否按政府要求去插国旗，我就不知道了。”

任何有关进入有争议水域的勘探活动都将由中国政府拍板，而非中海油。一些行业观察人士称，在南中国海局势剑拔弩张之际，不大可能进行任何勘探活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。