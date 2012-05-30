中国2011/12年度将再度增加大豆进口--油世界

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透汉堡5月29日电---总部位於汉堡的油籽业分析机构油世界周二预计,尽管中国最近取消了一些船货,但其2011/12年度大豆进口量可能增加,因该国大豆产量下降,且需求继续高涨.
油世界称,中国2011年10月至2012年9月年度可能进口5,680万吨大豆,2010/11年度进口5,230万吨.
"考虑到最近的采购趋势,货轮在排队等候,进口规模实际可能会偏向下行,"油世界说."不过鉴於中国油籽产量预计进一步下降,且国内需求上升,下一季将需大量增加进口."
中国2011/12年年度国内大豆产量从上一年的1,508万吨降至1,360万吨.
5月24日中国一贸易公司取消四批大豆船货,令全球市场意外,引发对中国需求可能下降的担忧.中国是全球最大的大豆买家.
油世界强调,这些船货是以之前较高的价格采购,此後大豆价格下降.
"当然,中国需要这些大豆,但将以较低价格买进,"油世界表示.(完)
--编译 李爽;审校 张若琪
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