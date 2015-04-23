中国2015/16年度大豆种植面积可能最多下滑15%--分析师

路透北京4月23日 - 行业分析人士表示，2015/16年度中国大豆种植面积可能最多下滑15%，因政府的新补贴政策存在不确定性。

中国大豆种植面积连续六年下滑，促使其进口量增长，目前中国进口量占到全球贸易量的65%。这支撑了目前徘徊在四年低点附近的国际大豆价格<0#S:>。

银河期货驻黑龙江省的分析师Liang Yong表示，农民将减少大豆种植面积，因到现在还不知道补贴的政策。黑龙江是中国大豆的主产区。

去年北京取消了大豆收储计划，表示若国内大豆价格跌破每吨4,800元人民币，将对农民进行直补。不过政府尚未公布补贴规模，即便是农民本月开始播种。目前大豆价格在每吨3,600元左右。

银河期货表示，大豆种植面积可能会下降15%，而中国国家粮油信息中心(CNGOIC)和北京东方艾格农业咨询有限公司(Beijing Orient Agri-Business Consultant)则预计降幅不会低于10%。

分析师表示， 2015/16年度黑龙江的大豆种植面积可能最多下滑30%，农民会转作种植玉米和大米。

黑龙江北部一位农民表示，种植玉米比种大豆每公顷可多收入5,000元人民币(806美元)。

美国农业部预测2014/15年度中国将进口7,400万吨大豆，高于前一年度的7,036万吨。(完)

(编译 王洋; 审校 龚芳)

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