人民币贬值后中国大豆进口减缓--交易商

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透柬埔寨暹粒8月26日 - 作为大豆最大进口国的中国过去几周的需求放缓，11月份订单仅为上年同期的一半，交易商称因近期人民币贬值使得海外购买大豆的成本上升。
而且以人民币计价的豆粕DSMcv1等大豆产品价格并没有怎么上升，如果压榨商还要用升值后的美元来进口大豆，则很不合算。这种情况也使大豆进口进一步面临压力。
中国需求下降以及对中国经济状况的担忧，推动美国大豆期货价格Sv1降至逾六年低点每蒲式耳8.55美元。
“受市场中巨大不确定性影响，过去几周大豆进口势头的确有所放缓，”一交易商在暹粒一个粮食行业会议的间隙称。
该交易商表示，中国目前已经订购了11月到货的约200万吨大豆，而上年同期为近400万吨。鉴于相关规定，该交易商要求匿名。
另一名交易商表示，12月大豆订购基本仍无人问津，但进口商不愿入市。这对美国出口商并非好事，因为该国今年大豆料将丰收。
美国今年迄今的大豆出口形势低迷，只成交不到1,000万吨，为五年来最低水平。由于南美大豆预计将在今年第四季主导中国市场，美国大豆出口将面临更大压力。第四季通常是美国大豆的销售高峰期。
根据海关数据，中国7月进口创纪录的950万吨大豆，较前月大增17.4%。
据中国国家粮油信息中心估计，该国在截止9月年度的大豆进口量可能达到7,600万吨的纪录高点，较上年增长8%。
交易商认为，若以人民币计价的豆粕价格改善，将帮助推升压榨利润率，并缓和需求降温的影响。
“如果豆粕价格没有上升，那么加工商将不得不承受亏损，”第一位交易商表示。“豆粕和豆油价格应会上涨，因为美元走势比人民币强劲得多。”(完)
(编译/审校 孙国玉/徐文焰/白云)
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