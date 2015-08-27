人民币贬值后中国大豆进口减缓--交易商

路透柬埔寨暹粒8月26日 - 作为大豆最大进口国的中国过去几周的需求放缓，11月份订单仅为上年同期的一半，交易商称因近期人民币贬值使得海外购买大豆的成本上升。

而且以人民币计价的豆粕DSMcv1等大豆产品价格并没有怎么上升，如果压榨商还要用升值后的美元来进口大豆，则很不合算。这种情况也使大豆进口进一步面临压力。

中国需求下降以及对中国经济状况的担忧，推动美国大豆期货价格Sv1降至逾六年低点每蒲式耳8.55美元。

“受市场中巨大不确定性影响，过去几周大豆进口势头的确有所放缓，”一交易商在暹粒一个粮食行业会议的间隙称。

该交易商表示，中国目前已经订购了11月到货的约200万吨大豆，而上年同期为近400万吨。鉴于相关规定，该交易商要求匿名。

另一名交易商表示，12月大豆订购基本仍无人问津，但进口商不愿入市。这对美国出口商并非好事，因为该国今年大豆料将丰收。

美国今年迄今的大豆出口形势低迷，只成交不到1,000万吨，为五年来最低水平。由于南美大豆预计将在今年第四季主导中国市场，美国大豆出口将面临更大压力。第四季通常是美国大豆的销售高峰期。

根据海关数据，中国7月进口创纪录的950万吨大豆，较前月大增17.4%。

据中国国家粮油信息中心估计，该国在截止9月年度的大豆进口量可能达到7,600万吨的纪录高点，较上年增长8%。

交易商认为，若以人民币计价的豆粕价格改善，将帮助推升压榨利润率，并缓和需求降温的影响。

“如果豆粕价格没有上升，那么加工商将不得不承受亏损，”第一位交易商表示。“豆粕和豆油价格应会上涨，因为美元走势比人民币强劲得多。”(完)

(编译/审校 孙国玉/徐文焰/白云)

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