中国对大豆需求日殷 将压抑对棕榈油的需求胃纳

路透吉隆坡1月18日 - 中国棕榈油进口增长已然因经济放济而承压，今年更将遭逢另一波打击，因中国着眼于全球供应充沛的大豆，以期支应家畜业饲料所需。

中国倘若减少对棕榈油的采购，将导致如今已逼近一个月低位的指标棕榈油价格1FCPOc3雪上加霜。由于中国在2月农历新年前的需求未如预期般增加，棕榈油市场本月已然挫跌3%。

在中国经济成长率料降至25年来低位的情况下，该国对多数大宗商品的需求均告受创，但荷兰合作银行新加坡分行主管Pawan Kumar指出，棕榈油价面临双重打击。“鉴于中国家畜业对大豆的偏爱，棕榈油在这场争战中已输给豆油。”

由于大豆可产出豆粕和豆油，而压搾更多大豆，意谓着产出更多豆油，进而挤压中国对棕榈油的需求。

“鉴于此，在中国，植物油需求的任何增长都将归于豆油...这完全可以通过额外压榨实现。在这种情况下，棕榈油的进口难有增长可言，”Kumar称。

他预计，在截至2016年9月的一年里，中国的棕榈油购买量将持稳于580万吨，而2014/15年度也仅增长2%。

棕榈油已然面临竞争压力，其对豆油的贴水近月来有所收窄，因为阿根廷拥有大规模的大豆库存。

“棕榈油需求预计不会消失，但我们将看到它在中国植物油使用中整体占比的转变，”BMI Research驻新加坡资深大宗商品分析师Aurelia Britsch称。

“未来几年，棕榈油消费和进口增长率不太可能与2000年代的水平相提并论，当时的进口年增幅有两位数之多。”(完)