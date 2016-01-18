中国对大豆需求日殷 将压抑对棕榈油的需求胃纳

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透吉隆坡1月18日 - 中国棕榈油进口增长已然因经济放济而承压，今年更将遭逢另一波打击，因中国着眼于全球供应充沛的大豆，以期支应家畜业饲料所需。
中国倘若减少对棕榈油的采购，将导致如今已逼近一个月低位的指标棕榈油价格1FCPOc3雪上加霜。由于中国在2月农历新年前的需求未如预期般增加，棕榈油市场本月已然挫跌3%。
在中国经济成长率料降至25年来低位的情况下，该国对多数大宗商品的需求均告受创，但荷兰合作银行新加坡分行主管Pawan Kumar指出，棕榈油价面临双重打击。“鉴于中国家畜业对大豆的偏爱，棕榈油在这场争战中已输给豆油。”
由于大豆可产出豆粕和豆油，而压搾更多大豆，意谓着产出更多豆油，进而挤压中国对棕榈油的需求。
“鉴于此，在中国，植物油需求的任何增长都将归于豆油...这完全可以通过额外压榨实现。在这种情况下，棕榈油的进口难有增长可言，”Kumar称。
他预计，在截至2016年9月的一年里，中国的棕榈油购买量将持稳于580万吨，而2014/15年度也仅增长2%。
棕榈油已然面临竞争压力，其对豆油的贴水近月来有所收窄，因为阿根廷拥有大规模的大豆库存。
“棕榈油需求预计不会消失，但我们将看到它在中国植物油使用中整体占比的转变，”BMI Research驻新加坡资深大宗商品分析师Aurelia Britsch称。
“未来几年，棕榈油消费和进口增长率不太可能与2000年代的水平相提并论，当时的进口年增幅有两位数之多。”(完)
(编译 龚芳/刘秀红；审校 于春红/高琦)
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路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。