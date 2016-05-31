中国国家粮食局：将于本周三竞价销售国家临时存储大豆30.04万吨

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月31日 - 中国国家粮食局周二称，定于6月1日（周三）在国家粮食局粮食交易协调中心及各省区市国家粮食交易中心举行国家临时存储大豆竞价销售交易会，数量为30.04万吨。
中国国家粮食交易中心援引国家粮食局公告称，本次交易活动采取竞价交易方式，通过现场和网上对委托标的依次按交易节进行交易。远程交易会员可通过国家粮食交易中心网站，也可到就近的省级粮食交易中心现场交易。
公告并称，国家临时存储大豆保证金为220元/吨（履约保证金200元/吨、交易保证金20元/吨），买方预交的保证金（扣除手续费）在成交后可转作货款。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)