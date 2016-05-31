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中国财经 | 2016年 5月 31日 星期二 10:20 BJT

中国国家粮食局：将于本周三竞价销售国家临时存储大豆30.04万吨

路透北京5月31日 - 中国国家粮食局周二称，定于6月1日（周三）在国家粮食局粮食交易协调中心及各省区市国家粮食交易中心举行国家临时存储大豆竞价销售交易会，数量为30.04万吨。

中国国家粮食交易中心援引国家粮食局公告称，本次交易活动采取竞价交易方式，通过现场和网上对委托标的依次按交易节进行交易。远程交易会员可通过国家粮食交易中心网站，也可到就近的省级粮食交易中心现场交易。

公告并称，国家临时存储大豆保证金为220元/吨（履约保证金200元/吨、交易保证金20元/吨），买方预交的保证金（扣除手续费）在成交后可转作货款。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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