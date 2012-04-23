中国欲加快开放资本账户 多项改革或将逐步出炉

路透北京4月20日电---中国准备将合格境内机构投资者(QDII)配额提升至1,000亿美元,并清除阻止外汇出入中国的障碍.迅速推出一系列小举措,意在加快开放其严密管控的资本账户.

与中国人民银行和中国证监会有密切直接联系的消息人士表示,已准备好在未来12个月迅速推出多项改革,旨在促进资本双向流动、推动企业融资多元化并加速企业外汇对冲.

"目前存在一个机会窗口,改革者试图尽快地取得更多进展,"一名与中国金融当局有密切联系的消息人士表示.

上周中国政府迈出重要一步,中国央行宣布将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%.

而放宽合格境内机构投资者(QDII)规定的计划,目标则是把中国居民的海外投资配额提高250亿美元.

一位与中国人民银行有联系的消息人士对路透称,"QDII可能获得大幅提升.证监会已经有提案--简化规则并将整体规模提升至约1,000亿美元."这位消息人士为避免受到影响而要求匿名.

消息人士称,"可以期待的是渐进式改革,而非重大的一次性措施."

本月稍早,合格境外机构投资者(QFII)的投资限额被提高500亿美元至800亿美元.

这与汇丰等银行的预期很吻合.

香港的外汇分析师Dominic Brunning称,"当局最可能采取的措施涉及进一步放开资本账户--扩大人民币跨境流动渠道,包括流入和流出."

将要进行的所有调整都是为了放松政府对中国的资本流动管控,增加在国际交易中使用人民币的吸引力.这样可以一举两得,既可以减轻国内通胀和减少投机资金流动,又可以缓和国外对中国汇率机制的批评.

**一长串改革计划**

可能祭出的改革举措包括,推进私募股权及风险投资公司的审批、提升国内债市和股市的融资能力、加快人民币计价证券境外发行的进程,以及上调境内居民每年5万美元的购汇额度.

此外,还可能出台更加复杂的措施,例如,料将使市场在国内利率决定中发挥更大作用的举措.

中国全国金融工作会议1月公布的计划表明,要深化金融改革,打破贷款垄断局面,鼓励民间资本发展,并稳妥有序推进人民币资本项目可兑换.该会议每五年举行一次,由高层人士出席.

另一份计划旨在到2020年将上海打造成全球金融中心,推动上海非外汇金融市场的交易总额增长逾一倍,以及使上海银行间同业拆借利率成为境内外人民币资产定价的主要基准利率.

中国人民银行2月在一份详细的研究报告中指出,可能需要5-10年的时间来放松资本管制,从而使外国投资者可在购买中国资产上拥有更多自由,同时允许中国公民直接投资海外房地产和金融市场.

此前中国国务院还批准了设立温州市金融综合改革试验区,这可能为全国性的金融改革打下基础.国务院公布的计划显示,将创建一批新的机构,将民间资本引入国家掌控的银行业体系.

"真正重要的问题是,改革浪潮突然涌现,是意味着中期发展的加速还是当时机过去时就会戛然而止,我们不知道答案,"这位机构融资界的消息人士称.

**逐步放开**

中国央行调查统计司课题组发布报告称,当前中国加快资本账户开放正处於难得的战略机遇期.

监管机构和央行方面的消息人士称,中国央行行长周小川和证监会主席郭树清加快金融改革的想法,获得副总理王岐山的支持.

中国外汇市场的分析师和交易员指出,无论事态如何发展,最切合实际的预期是开放步伐将是循序渐进的.

可能实施的举措包括推出新的对冲工具,以及调整外汇交易规则,如本周起允许银行持有隔夜美元空头或多头仓位,而不是在每日收盘前结清头寸,并允许更多银行持有少量外汇空头仓位.

"改革的关键是,可以带来多元化和更加直接的获取资本的渠道,降低政府在这方面的作用,"与中国央行有关联的消息人士提到.

"会有很多变革,但你不应指望在领导层交接完成前出台一次性的重大举措,如利率自由化."(完)

--编译 田建华/兰秀娟/肖群英;审校 张涛/丁琦/程琳

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