泸州老窖推出超高端投资酒 打造奢侈品牌

路透上海12月19日电---中国知名白酒生产企业--泸州老窖(000568.SZ)近日新推一款超高端酒品以满足国内投资收藏需求,并争取未来几年内将其国窖1573品牌打造成一个世界性奢侈品牌.

泸州老窖新推的国窖1573.中国品味2011年珍藏版,为3升超大容量装,每瓶发行价9,000元人民币,限量发行9,999瓶.该酒品是周日开业的上海国际酒业交易中心公开发行并上市的首款酒品.

"随着白酒的逐步提价,高端白酒的收藏投资越来越热."泸州老窖副总经理张顺泽指出,"此次新推这个酒品,是为了进一步提升品牌形象价值."

他透露,去年新推的超高端品牌--国窖1573.中国品味,今後除继续在传统流通渠道销售外,还将每年推出几款限量版的酒品,以满足投资收藏的需求.未来投资品将是公司拓展超高端酒品消费市场新的营销渠道.

近期泸州老窖将其国窖1573的计划外出厂价调高24%,并将其终端零售指导价调高45%至1,389元.此次调价使泸州老窖零售价超过其竞争对手--五粮液(000858.SZ)的主打高度酒,不过较国内白酒龙头品牌贵州茅台(600519.SS)的主打高度酒仍有不小距离,高度飞天茅台零售价已超过2,000元.

泸州老窖的产品系列较为齐全,除高端的国窖1573系列外,中低端亦有窖龄酒,特曲,头曲等酒品.不过其高档酒贡献了大半营收.

**未来不断提价**

"中国高端白酒与洋酒,红酒相比,(价格)还有很大的上升空间,"张顺泽指出,"国窖未来会持续不断地提价,实现价值回归."

他表示,希望在不长时间内国窖1573系列的均价在每瓶5,000元左右,以符合公司对其世界奢侈品牌的定位目标.

目前普通的国窖1573每瓶(500毫升)零售指导价在1,389元,中国品味零售价在2,000元以上.不过对於市场上有关国窖1573近期还将上调价格的预期,张顺泽未做正面回应.

他看好国窖1573未来上升空间的主要原因之一是产能有限,资源稀缺.公司拥有国内建造最早(始建於1573年)的酒类窖池群,每年国窖1573的基酒产量仅3,000吨.

"同类精品酒都在扩产,国窖只做3,000吨,市场经济规律使得我们有信心做到均价5,000元."他说.

国信证券最新研究报告指出,泸州老窖近期正大幅提价赶超竞争对手,旨在维持国窖1573的奢侈品定位.预计明年一季度该公司出厂价将提升30%以上.报告称,市场低估了公司的增长潜力,维持对泸州老窖的"推荐"评级.

泸州老窖上周五收报40.26元,过去一个月下跌3.36%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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